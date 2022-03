Egliswil Dorfcharakter versus Verdichtung: Kanton und Gemeinde sind uneins über neue BNO Egliswil kann die Entwürfe für die neue Bau- und Nutzungsordnung (BNO) erst später auflegen als geplant. Bis dahin müssen noch einige Vorbehalte des Kantons ausgeräumt werden. Es geht vor allem um die geplante Bevölkerungsdichte.

Egliswil ist traditionell ein Bauerndorf mit vielen grossen, alten Häusern, oft mit viel Umschwung. Doch die Gemeinde muss verdichten. Valérie Jost

Ursprünglich wollte die Gemeinde ihre neue Bau- und Nutzungsordnung (BNO) diesen Mai auflegen. Daraus wird nun aber nichts: Neu rechne man mit der Vorlage an der Herbstgmeind 2023, so Ammann Ueli Voegeli auf Anfrage. «Das ist immer noch ambitioniert», betont er. «Sollten wir es schaffen, wären wir sehr zufrieden.» Grund für die Verzögerung sei der Zeitplan, der «von Anfang an sehr ambitioniert» gewesen sei.

Inhaltlich ist man aber auf Kurs. Kürzlich traf der Vorbericht des Kantons ein, der hinter einige Punkte des BNO-Entwurfs Fragezeichen setzt. Diese Vorbehalte und Hinweise seien aber «im üblichen Rahmen», so Voegeli. Der wichtigste: die geplante Bevölkerungsdichte im noch unüberbauten Wohngebiet. Heute leben in Egliswil 1491 Personen, das sind knapp 32 Personen pro Hektare – deutlich weniger als in anderen Gemeinden.

Trotzdem sagt Voegeli weiterhin: «Wir möchten den Charakter von Egliswil als mehrheitliches Einfamilienhausdorf erhalten, soweit es geht.» Egliswil ist traditionell ein Bauerndorf; der Dorfkern ist von grossen, alten Häusern, oft mit viel Umschwung, geprägt. Doch die Gemeinde ist in den letzten Jahren auch stark gewachsen, es wurde und wird immer noch viel gebaut.

«Wir streben ein moderates Wachstum und eine sinnvolle, sprich qualitative innere Verdichtung an, die jedoch leicht unter der vom Kanton vorgegebenen Wohndichte liegt», so Voegeli. Der neue BNO-Entwurf sieht für die unüberbauten Wohn- und Mischzonen (6,12 Hektaren) 40 bis 60 Personen pro Hektare vor, der kantonale Richtplan schreibt 60 Personen pro Hektare vor.

Der Kanton halte im Vorbericht an diesen Zahlen fest, so Voegeli. Nun müsse die Gemeinde begründen, warum diese unbebauten Gebiete – er nennt etwa das Oberdorf, den Hasenberg und das Gebiet Hofstett – Reserven bleiben sollen.

Dazu kommt die Zone für Öffentliche Bauten, die ebenfalls zu gross ist. «Wir haben keine Schulbauten oder sonstiges geplant, welche die grosse Zone rechtfertigen würden», so Voegeli. «Es kann deshalb sein, dass wir davon etwas hergeben müssen.» Sprich: Es droht eine Auszonung.

Ebenfalls strittig ist gemäss Kanton eines der heute im Verzeichnis der schützenswerten Objekte gelisteten Gebäude, das die Gemeinde aus dem Schutz entlassen will. «Wir hatten dieses Anliegen meiner Meinung nach gut begründet gehabt», so Voegeli. Um welches Gebäude es geht, will er noch nicht verraten.

Die Planungskommission werde nun im Mai zusammen mit dem Kreisplaner Antworten an den Kanton erarbeiten, «um hoffentlich einige Vorbehalte ausräumen zu können», so Voegeli.