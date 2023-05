Egliswil «Die sinnvollste Lösung»: Gemeinderat will denn Forstwerkhof im Firmental ausbauen Der Platz für Maschinen und Holz ist knapp. Auch erschwert eine örtliche Trennung die Führung und verlangsamt die Abläufe. Das plant der Gemeinderat Egliswil am Standort des Forstwerkhofs im Firmental.

Der Forstwerkhof im Firmental befindet sich am Waldrand. Bild: mhu

Im Forstbetrieb Rietenberg sollen Abläufe optimiert, Betriebszweige zusammengeführt werden. Vorgesehen ist deshalb, den bestehenden Forstwerkhof im Firmental ob Egliswil umzubauen und zu erweitern. Ein aufwendiges Vorhaben, das – ausserhalb des Baugebiets in der Nähe von Wald und Bach – mit vielen Abklärungen verbunden ist.

Im vergangenen November hat die Egliswiler Ortsbürgergemeindeversammlung den Kredit von 580’000 Franken für eine Vergrösserung gesprochen. Bis 19. Juni liegt nun das Baugesuch öffentlich auf in der Gemeindekanzlei. Sämtliche betriebliche Anforderungen könnten mit lediglich zwei baulichen Massnahmen erfüllt werden, stellt der Gemeinderat fest. Weder müssten zusätzliche Grundstücke beansprucht noch bedeutende Eingriffe in den angrenzenden Waldgebieten vorgenommen werden. Die Parzelle befindet sich im Besitz der Ortsbürgergemeinde Egliswil, die auch als Bauherrschaft auftritt.

Entfernt wird jedes zweite Schalungsbrett

Geplant ist einerseits, ein Försterbüro zu integrieren im Werkhof. Dieses sei in der bestehenden Struktur von aussen kaum sichtbar, heisst es in den Unterlagen. Im Bereich des Fensters werde jedes zweite Brett der Holzschalung entfernt. So müsse nur leicht in die Fassade eingegriffen werden und die natürliche Beleuchtung sei trotzdem gewährleistet.

Vorgesehen ist, einerseits ein Büro für den Betriebsleiter zu integrieren im bestehenden Gebäude und andererseits auf einer Fläche von 167 Quadratmetern eine Halle anzubauen. Bild: zvg

Andererseits soll die heutige Halle um eine Fläche von rund 167 Quadratmetern erweitert werden. Das gesamte Erscheinungsbild werde möglichst wenig verändert, so der Gemeinderat. «Dabei legen wir Wert auf den Ausbau der Halle mit Holz, das in den Waldungen des Forstbetriebs Rietenberg wächst und regional weiterverarbeitet wird.» Es entstehen durch den Anbau auch wieder ein ausreichender, wettergeschützter Unterstand für die Maschinen sowie zusätzliche Lagerplätze für das Brennholz oder die fertigen Holzprodukte. Gefertigt werden im Forstbetrieb etwa Tische und Bänke für Dritte.

Das Pendeln führt zu unnötigen Kosten

Der Forstbetrieb Rietenberg pflegt und bewirtschaftet rund 1020 Hektaren Wald der Gemeinden Egliswil, Boniswil, Dintikon, Hallwil, Hendschiken, Seengen und Villmergen. Die Werkhöfe in Dintikon und Egliswil bieten beide die Möglichkeit, die betrieblichen Anforderungen erfüllen zu können, führt der Gemeinderat aus. Der Standort Egliswil zeichne sich aber aus durch seine zentrale Lage und die zur Verfügung stehende Grundfläche von 1375 Quadratmetern. Die Ressourcen könnten weitestgehend geschont werden.

Im Zuge der momentan laufenden Gesamtrevision der Nutzungsplanung sei vorgesehen, den Bereich aus der Schutzzone zu entlassen und der Landwirtschaftszone zuzuordnen. Weil der Abschluss erst frühestens Anfang 2024 zu erwarten sei, möchte der Gemeinderat «aufgrund des ungewissen Zeitpunkts der Rechtskraft» nicht abwarten und das Bauprojekt vorantreiben.

Zwei Standorte bringen laut Gemeinderat immer wieder gewisse Schwierigkeiten mit sich. Die örtliche Trennung erschwere die Führung und verlangsame die Abläufe. Das Pendeln erfordere viel Zeit und führe zu unnötig gefahrenen Kilometern und zu Kosten. Die Zusammenführung der beiden Betriebe Dintikon und Egliswil auf der bestehenden Parzelle im Firmental erachtet der Gemeinderat als die sinnvollste Lösung, so das Fazit. Der Standort werde für die Zukunft enorm gestärkt und die betrieblichen Aspekte könnten durch den Ausbau erheblich verbessert werden.