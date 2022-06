Egliswil Bis zu 56 neue Wohneinheiten sollen am Hasenberg entstehen Der Gestaltungsplan für eine der attraktivsten Lagen in Egliswil steht wohl bald. Eine Knacknuss ist ein alter Bau.

Hier am Hasenberg, am Hang hinter den bestehenden Häusern, soll mit einem Gestaltungsplan eine neue Überbauung entstehen. Valérie Jost

Das Gebiet Hasenberg am nordwestlichen Dorfrand ist eine der letzten grösseren Reserven an Bauland in Egliswil. Das rund 12'650 Quadratmeter grosse Gebiet liegt in attraktiver Hanglage gegen Süden und schliesst direkt an den Häbni-Wald an. Durch die Lage ist das Gebiet aber auch sehr heikel, ist es doch schon von weitem gut einsehbar.

Der Gemeinderat liess deshalb einen rechtskräftigen Erschliessungsplan (mit Stichstrasse, Wendeplatz und Werkleitungen) erstellen. Der 120'000 Franken hohe Projektierungskredit wurde aber an der Wintergmeind 2015 abgelehnt. Stattdessen forderte der Souverän eine Erschliessung mittels Gestaltungsplan mit terrassierter Bauweise. Ein entsprechender Kredit (100'000 Franken) wurde an der Wintergmeind 2016 bewilligt.

Nun hat am Dienstag parallel zur kantonalen Vorprüfung die Mitwirkungsphase zum ausgearbeiteten Gestaltungsplan gestartet, die bis 15. August läuft. Den Sondernutzungsvorschriften ist zu entnehmen, was im Gebiet geplant werden dürfte: Jede Baute könnte bis zu vier Wohneinheiten haben. In fünf der neun Baubereiche sollen jeweils zwei räumlich versetzte Gebäude entstehen.

In die anderen vier Baubereiche (jene, die der Hasenbergstrasse eher näher liegen) müssten geschossweise terrassierte Baukörper gebaut werden. Hier sollen auch die Tiefgaragen entstehen, die mit Liften den ­Zugang zu den weiter oben gelegenen Gebäuden ermöglichen. Auch ein Spielplatz ist geplant.

Gemeinde und Kanton uneins über altes Gebäude

Eine der letzten Knacknüsse ist das Hochstudhaus «Roter Bären». Es steht im betroffenen Gebiet und wird im Bauinventar der gültigen Bau- und Nutzungsordnung (BNO) als Objekt mit hohem Zeugenwert gelistet – unter anderem wegen seiner intakten Holzkonstruktion unter dem Dach, die aus dem 18. Jahrhundert stammt.

Der Rote Bären ist im Egliswiler Bauinventar als Objekt mit hohem Zeugenwert aufgeführt. Die Gemeinde will das Hochstudhaus nun aus dem Schutz entlassen, der Kanton ist aber dagegen - die Verhandlungen laufen noch. Valérie Jost

Bleibt das Gebäude stehen, müssten Scheune und Garage abgebrochen werden, um den Rest der Parzelle erschliessen zu können. Dies geht aus dem Planungsbericht hervor. Dann sei aber zu befürchten, dass das Gebäude einstürzt. Die Strasse müsste ­zudem direkt vor der Gebäudefassade durchführen und die ­bestehende Zufahrt müsste verbreitert werden.

Auch wegen der nötigen, teuren Sanierung sind die Grundeigentümer dafür, den Schutzstatus mit der neuen BNO aufzuheben, ebenso der Gemeinderat. Der Kanton aber nicht: Dies mache der Vorbericht klar, sagt Ammann Ueli Voegeli auf Anfrage. «Wir sind nun an der Differenzenbereinigung.» Doch was, wenn der Kanton auf dem Schutz beharrt? «Dann müssen wir über die Bücher.» Gefährdet sei der Gestaltungsplan dadurch nicht.