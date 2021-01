«Egli»-Bauprojekt vorerst gestoppt – der Bauherr schweigt

Doch der Gemeinderat hat die Pläne der Eigentümerschaft aus dem Kanton Zürich vorerst gestoppt. Er hat das Baugesuch abgewiesen. Was ist passiert? Dem Gesuch kommt die aktuell laufende Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) in Egliswil in die Quere. Diese sieht vor, dass in der Dorfkernzone inskünftig nur noch 12,8 Meter hohe Gebäude erstellt werden dürfen.

Eine Projektanpassung wäre möglich

Zum abgelehnten Baugesuch sagt Gemeindeammann Ueli Voegeli, aufgrund der aktuell gültigen BNO hätte dieses Projekt grundsätzlich bewilligt werden können. Weshalb das nicht der Fall war, erklärt er so: «Der Gemeinderat kann einen Bau nicht bewilligen, der unserer in der Revision bereits fortgeschrittenen BNO widersprechen würde.» Der Ammann hält weiter fest: «Seit gut einem Jahr werden alle Bauprojekte in Egliswil von unserem externen Ortsplaner im Hinblick auf die künftige BNO geprüft.» Nun stehe das Projekt beim früheren «Egli» aber nicht mehr im Einklang mit den künftigen Richtlinien und entspreche auch nicht dem mit einer Initiative lancierten und an der Wintergmeind 2019 bestätigten Wunsch des Souveräns.

Beschluss wurde auch schriftlich mitgeteilt

Mit seinem Vorgehen, so Voegeli, vertrete der Gemeinderat die Haltung der Stimmberechtigten zur Giebelhöhen bei Häusern in der Kernzone. «Wir haben mit der Bauherrschaft ein Gespräch geführt und dargelegt, dass der Gemeinderat nicht sozusagen in einem rechtsunsicheren Raum einen Entscheid fällen kann.» Dieser Beschluss sei der Bauherrschaft anschliessend auch noch schriftlich mitgeteilt worden.

Seither sind knapp zwei Monate vergangen, ohne Reaktion von Seiten des Bauherrn. Laut Voegeli könnte das Bauprojekt mit relativ geringem Aufwand überarbeitet werden. «Es bräuchte nicht besonders viel, dass es den Richtlinien der neuen BNO entspricht und bewilligt werden könnte», sagt er. Doch was mit den Bauplänen nun passiert, ist derzeit unklar.