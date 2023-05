Dürrenäsch/Leutwil Nun bleiben sie doch zusammen: Dürrenäsch und Leutwil behalten den Schulverband bei – vorerst Es war noch kein Jahr seit dem offiziellen Start vergangen, da wollte eine der beiden Gemeinden den Primarschulverband schon wieder auflösen. Statt einer Abstimmung darüber kommt nun eine überraschende Mitteilung beider Gemeinden.

In Dürrenäsch (Bild) wurde der Schulraum knapp, in Leutwil wurden es die Schülerzahlen. Die beiden Gemeinden taten sich deshalb zusammen. Und bleiben das nun trotz Krise auch. Bild: Severin Bigler

Per 1. Januar 2022 hatten sie sich zu einem Schulverband zusammengeschlossen. Lösen sollte der Verband zwei Probleme: Dürrenäsch hatte wenig Schulraum, Leutwil knappe Schülerzahlen. Sich zusammenzutun schien optimal. Doch es dauerte nicht lange, da fing die neue Liaison schon an zu kriseln.

Leutwil lud Ende Oktober 2022 seine Bevölkerung zu einer Infoveranstaltung zum Thema ein – ungeladen waren auch Mitglieder des Schulvorstands aus Dürrenäsch dabei. Zum Plenum zu sprechen, wurde ihnen untersagt. «Ich möchte Sie sehen, wenn ich an einer Veranstaltung in Dürrenäsch einfach so als Gast auftauche», sagte die Leutwiler Frau Vizeammann Eva Hammesfahr damals zu den ungebetenen Gästen.

Eva Hammesfahr, Vizeammann in Leutwil. Sibylle Haltiner

Hammesfahr selbst schilderte dann die Probleme, die Leutwil mit dem Verband hat. «Die erhofften Vorteile wurden nicht zur Realität», sagte sie. Die Führung durch den Schulvorstand sei ineffizient, Leutwil werde nicht als gleichberechtigter Partner behandelt, die Zusammenarbeit funktioniere nicht.

An der letzten Leutwiler Wintergmeind ging Hammesfahr dann nochmals auf diverse Probleme ein. Aus der Bevölkerung kamen aber deutliche Signale, dass der Verband nicht aufgegeben werden soll. Auch aus Dürrenäsch hiess es derweil, man wolle am Verband festhalten.

Nur noch vier Mitglieder im Vorstand

Leutwil hatte eigentlich geplant, an der Sommergmeind, die am 7. Juni stattfindet, über die Auflösung des Verbands abzustimmen. Doch nun kommt es anders. Mit «Weiteres Vorgehen Primarschulverband Dürrenäsch und Leutwil» ist eine gemeinsame Mitteilung der beiden Gemeinden betitelt. Die Gemeinderäte hätten sich «intensiv mit dem Verbesserungsbedarf der Vorstandsarbeit im Primarschulverband» auseinandergesetzt, heisst es. Mitte März hätte ein Gespräch stattgefunden, «um die vorhandenen Schwierigkeiten lösungsorientiert zu besprechen». Daraus resultierten demnach verbindliche, schriftlich festgehaltene Massnahmen.

Eine davon: «Die Gemeinden Dürrenäsch und Leutwil haben unter anderem vereinbart, dass der Vorstand des Primarschulverbandes Leutwil und Dürrenäsch per 5. Mai 2023 auf vier Mitglieder reduziert wird.» Ursprünglich waren es sechs Mitglieder gewesen; drei aus jeder Gemeinde. Zwei aus Leutwil demissionierten aber schon nach drei Monaten beziehungsweise einem halben Jahr Bestehen des Verbands per sofort. Von den vier verbliebenen Mitgliedern kamen also drei aus Dürrenäsch, eines aus Leutwil.

Ausgeschieden ist nun Alain Remund aus Dürrenäsch. Im Vorstand bleiben die beiden Delegierten Ressortvorsteherinnen: Eva Hammesfahr für Leutwil, Simone Bärtschi für Dürrenäsch. Melanie Schlatter, Vorstandsmitglied aus Dürrenäsch, habe ebenfalls weiterhin Einsitz. Das vierte Vorstandsmitglied werde vom Gemeinderat Leutwil rekrutiert. Dafür gibt es offenbar bereits Bewerbungen. «Der Gemeinderat Leutwil führt aktuell Gespräche mit den interessierten Personen, als Vorbereitung für die Wahl einer Delegierten beziehungsweise eines Delegierten», heisst es in der Mitteilung.

«Grundstein für eine funktionierende Zusammenarbeit»

Versöhnlich klingt der Ausblick: «Die Gemeinden Dürrenäsch und Leutwil sind überzeugt, dass mit den vereinbarten Massnahmen der Grundstein für eine funktionierende Zusammenarbeit gelegt wurde. Die Gemeinden haben sich deshalb voller Zuversicht entschieden, an der Zusammenarbeit im Primarschulverband Dürrenäsch und Leutwil festzuhalten.»

Rosarote Brille? Keine Spur. Denn fruchten die nun getroffenen Massnahmen nicht, «sind sich die Gemeinderäte einig, dass den Gemeindeversammlungen die Auflösung des Primarschulverbandes beantragt wird».