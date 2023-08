Dürrenäsch Wie weiter mit dem Elektrizitätswerk? Bei einem Verkauf wäre die Gemeinde auf einen Schlag schuldenfrei Die Strombranche ist im Umbruch, die finanzielle Lage von Dürrenäsch angespannt. Zwei Handlungsoptionen gibt es für den Gemeinderat beim Elektrizitätswerk.

Sinken die Strompreise bei einem EW-Verkauf? Diese Frage ist aufgeworfen worden in Dürrenäsch. Bild: Stefan Kaiser

Nichts machen sei keine Lösung, die Probleme würden nur grösser. Diese Aussage stammt vom Dürrenäscher Vizeammann Thomas Sauder. An einer Informationsveranstaltung unter dem Titel «EW Dürrenäsch – wie weiter?» hat er aufgezeigt, warum sich der Gemeinderat für einen vollständigen Verkauf des Elektrizitätswerks einsetzt. In der Mehrzweckhalle waren am Donnerstagabend rund 50 Interessierte anwesend, dazu Vertreterinnen und Vertreter von Behörden und Verwaltung sowie von Energieversorgern. Sauder sprach von «geballtem Fachwissen».

Der für die Elektrizitätsversorgung zuständige Vizeammann wies auf die riesigen Herausforderungen hin, vor denen das EW Dürrenäsch steht. Die Strombranche sei im Umbruch. Als Stichwort nannte er die Energiewende. Die Anzahl an Photovoltaikanlagen, Ladestationen und Wärmepumpen erhöhe sich rasant. Auf das EW kämen Investitionen in unbekannter Höhe zu, um die grossen Strommengen zu transportieren, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, so Sauder. Es werde immer schwieriger, die Veränderungen bewältigen und finanzieren, den Kunden einen vernünftigen Strompreis anbieten zu können. Zwar sei bei Letzteren nach der Krise im vergangenen Jahr eine Beruhigung eingetreten, aber es herrsche nach wie vor viel Nervosität im Markt.

Damit nicht genug. Die verschärften – gesetzlichen – Vorgaben, der Einsatz von intelligenten Stromzählern, sogenannte Smart Meter, die zunehmende Digitalisierung und Datenflut führe zu einem enorm erhöhten Aufwand, fügte Sauder an. Das Fachwissen müsse teuer eingekauft werden. Kurz: Die Komplexität steige. Ein kleiner Netzbetreiber habe grosse Mühe, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Es geht nicht darum, das Tafelsilber zu verscherbeln

Detailliert und anschaulich – samt Vor- und Nachteilen – ging Sauder in seiner knapp einstündigen Präsentation darauf ein, wie nach Ansicht des Gemeinderats die Situation für das Dorf nachhaltig verändert werden kann. Neben einem vollständigen Verkauf sei die zweite Handlungsoption eine Fusion mit einem grossen Verteilnetzbetreiber.

Vizeammann Thomas Sauder ist zuständig für die Elektrizitätsversorgung. Bild: cis

Ein Beweggrund, der für den Gemeinderat für einen vollständigen Verkauf spricht, ist die hohe Verschuldung von Dürrenäsch. Knapp 6,4 Mio. Franken waren es Ende des letzten Jahres. Das Problem seien die massiv steigenden Zinsen, sagte Sauder. Knapp 141’000 Franken müsse die Gemeinde bei der aktuellen Verzinsung von 2,2 Prozent aufwenden, was etwa 5 Steuerprozenten entspreche.

Bei einer Fusion könnte mit einem einmaligen Erlös von bis zu 2 Mio. Franken gerechnet werden, bei einem vollständigen Verkauf mit mehr als dem Dreifachen. Ein entsprechend indikatives Angebot über 6,5 bis 7 Mio. Franken habe die AEW Energie AG eingereicht. Zwar hätte Dürrenäsch keine Mitbestimmung mehr. Aber: Die Gemeinde wäre auf einen Schlag komplett schuldenfrei, führte Sauder aus. Mit der Auflösung der Spezialfinanzierung – also dem vorhandenen Nettovermögen – könnte ein Buchgewinn von rund 8,7 Mio. Franken erzielt werden. Neben der administrativen Entlastung stehe der Schuldenabbau denn auch klar im Vordergrund. «Dieser hat höchste Priorität.» Es gehe nicht darum, konterte der Vizeammann ein oft vorgebrachtes Argument, das Tafelsilber zu verscherbeln. Aber der Betrieb eines Stromnetzes sei keine Kernkompetenz und keine zwingende Aufgabe der Gemeinde.

Nach der Aushandlung und Ausarbeitung der entsprechenden Verträge und Unterlagen wird es an den Stimmberechtigten sein, über die Zukunft des EW zu entscheiden. Als «realistischen» Termin nannte Sauder die Gemeindeversammlung im Sommer 2024.

Andere legen vielleicht noch eine Schippe drauf

In der Frage- und Diskussionsrunde sprach ein Anwesender nach der Fülle an Informationen von «harter Kost». Der Entwicklung in der Strombranche sei die Gemeinde machtlos ausgesetzt – «mir fehlen die Worte». Es gelte aber fundiert abzuklären, welchen Wert das EW habe. Auch die – teilweise kürzlich – getätigten Investitionen seien zu berücksichtigen und es seien Kaufangebote von weiteren Energieversorgern zu prüfen. Dieser Aussage schloss sich ein anderer Mann an. «Der Verwaltungsaufwand für die Gemeinde ist zu gross. Wir kommen nicht um einen Verkauf herum», stellte er fest. «Aber es gibt noch andere Player, die vielleicht eine Schippe drauflegen. Wir müssen den bestmöglichen Preis herausholen.»

Rund 50 Personen nehmen an der Informationsveranstaltung in der Mehrzweckhalle teil. Bild: mhu

Ein weiterer Anwesender bezweifelte, dass die Energiepreise sinken werden bei einem EW-Verkauf. Ähnlich tönte es bei einem im letzten Jahr aus Deutschland zugezogenen Mann. Er warnte davor, die gleichen Fehler zu machen wie in seinem Geburtsland. Nach den dortigen Privatisierungen seien die Preise für Strom, Wasser oder Kehricht gestiegen. Der vom Dürrenäscher Gemeinderat beigezogene externe Berater, Rechtsanwalt Beat Sterchi, hielt dagegen, dass die Rahmenbedingungen hierzulande nicht die gleichen seien wie bei EU-Mitglied Deutschland. Die Gefahr einer grossen Privatisierungswelle sei wesentlich kleiner.