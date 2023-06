Dürrenäsch «Typisch Dürrenäsch»: Jugend- und Dorffest mit Programm für alle Vom Donnerstagabend bis Sonntagmittag feiert das Dorf mit Konzerten, Umzug und Lunapark.

2019 fand das letzte Jugendfest in Dürrenäsch statt. Archivbild: Sibylle Haltiner

Gewerbe, Natur, Topografie. Vieles zeichnet eine Gemeinde aus. So auch Dürrenäsch. «‹Typisch Dürrenäsch› machen unser Dorf, aber vor allem alle Menschen, die hier wohnen, sich am Geschehen beteiligen, sich engagieren, mitgestalten und diskutieren.» Das schreibt OK-Präsident Reto Lüscher im Festführer für das Dorf- und Jugendfest vom 15. bis am 18. Juni. Und das haben auch viele getan, um das Fest unter dem Motto «Typisch Dürrenäsch» auf die Beine zu stellen.

Programm von Donnerstagabend bis Sonntagmittag

Am Donnerstagabend startet um 18 Uhr der Beizlibetrieb. Um 20 Uhr konzertiert die Coverrockband Real Silk, um Mitternacht ist der Festbetrieb zu Ende.

Auch am Freitag geht’s wieder um 18 Uhr los; eine Stunde später wird das Fest auf der Showbühne offiziell eröffnet. Es folgen Zapfenstreich, Eröffnung Lunapark auf dem Korki-Areal und Schülerdisco. Um 19.15 Uhr spielen Schülerbands, anschliessend die Rockabilly-Band The B-Shakers. Um 4 Uhr morgens endet der Festbetrieb.

Am Samstagmorgen startet um 9.30 Uhr der Festumzug mit Böllerschuss. Um 11 Uhr geht’s mit dem Beizlibetrieb los, ab 13.30 ist der Lunapark in Betrieb. Zwischen 14 und 16 Uhr findet ein Programm für Kinder statt, unter anderem mit Pumptrack und Ponyreiten. Nach diversen Shows und Auftritten endet der Festbetrieb wiederum um 4 Uhr.

Der Sonntag beginnt um 10.15 Uhr mit einem Gottesdienst. Um 11 Uhr startet der Festbetrieb, um 13.30 Uhr der Lunapark. Ab 14 Uhr wird «de schnällschti Dörrenäscher» gesucht und um 16 Uhr endet das Dürrenäscher Dorf- und Jugendfest dann offiziell.

Leutwilerstrasse teilweise gesperrt

Ab Freitag, 16. Juni, um 12 Uhr bis am Sonntag, 18. Juni, um 18 Uhr wird die Leutwilerstrasse von der Kreuzung Dorfbrunnen bis zur Einmündung Friedhofstrasse gesperrt. Die Zufahrt Sedel erfolgt via Steinmüristrasse. Die Bushaltestelle «Dürrenäsch Dorf» wird während der Strassensperrung Leutwilerstrasse nicht bedient. (ewa)