Dürrenäsch Trotz höherer Steuererträge: Rechnung schliesst mit einem Minus ab Budgetiert worden ist ein kleines Plus in Dürrenäsch. Die Rechnung 2022 schliesst nun aber mit einem Minus ab. Über den Erwartungen liegen die Steuererträge.

Blick auf das Gemeindehaus: Noch beträgt der Steuerfuss 105 Prozent in Dürrenäsch. Bild: Severin Bigler

Die Rechnung 2022 der Einwohnergemeinde Dürrenäsch schliesst mit einem Aufwandüberschuss von knapp 28‘500 Franken ab, teilt der Gemeinderat mit. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von rund 7900 Franken. Als Hauptgrund für die Abweichungen nennt der Gemeinderat den Ersatz der Tiefkühlzelle im Bürgerheim, die Aussenbeleuchtung des Sportplatzes, die Bewertungskorrektur der Fuchsliegenschaften oder die Aufwände im Bereich der sozialen Sicherheit.

Die Gesamtsteuererträge liegen im Jahr 2022 mit 3,71 Mio. Franken um fast 178‘200 Franken über dem Budgetwert. Sie setzen sich vor allem folgendermassen zusammen: Einkommens- und Vermögenssteuern 2,75 Mio. Franken (Budget 2,73 Mio. Franken), Einkommens- und Vermögenssteuern Vorjahre rund 183‘500 Franken (Budget 243‘700 Franken), Quellensteuern knapp 152‘000 Franken (Budget 135‘500 Franken), Gewinn-/Kapitalsteuern juristische Personen knapp 550‘100 Franken (Budget 300‘000 Franken) sowie Sondersteuern rund 72‘500 Franken (Budget 118‘300 Franken). Der Brutto-Steuerausstand ist gemäss Gemeinderat gegenüber dem Vorjahr gesunken und beträgt per Ende 2022 rund 735‘600 Franken (Vorjahr rund 986‘700 Franken). Aktuell zählt die Gemeinde etwas mehr als 1350 Einwohnerinnen und Einwohner.

Die Spezialfinanzierungen Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft schliessen mit einem Ertragsüberschuss ab. Beim Elektrizitätswerk und beim Nahwärmeverbund resultiert ein Aufwandüberschuss.

Die Rechnung 2022 der Ortsbürgergemeinde schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 1300 Franken ab. Budgetiert war ein Defizit von 23‘800 Franken. Der Bilanzüberschuss beträgt per Ende 2022 neu rund 856‘200 Franken.

Zur Erinnerung: Am Montag, 24. April, findet die ausserordentliche Gemeindeversammlung zum Budget 2023 und zur Festsetzung des Steuerfusses statt. An der Referendumsabstimmung im März ist das Budget 2023 mit einem Steuerfuss von 118% – also 13% mehr als bisher – abgelehnt worden. (mhu)