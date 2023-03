Dürrenäsch Trotz Ablehnung an der Urne: Gemeinde gelangt mit gleichem Budget und Steuerfuss an den Souverän Zum dritten Mal stimmen die Einwohnerinnen und Einwohner von Dürrenäsch über das Budget ab – zum dritten Mal über dasselbe. Sagen sie an der ausserordentlichen Gmeind am 24. April Nein, verhängt der Regierungsrat Budget und Steuerfuss.

An der ersten Gemeindeversammlung im November 2022 war das Budget noch angenommen worden. Archivbild: Anja Suter

Die Stimmbeteiligung war mit 64 Prozent hoch. Das Nein war relativ eindeutig: 231 Personen stimmten dem Budget der Gemeinde Dürrenäsch zu, 347 lehnten es ab – rund 60 Prozent also.

Rückblick: An der Gemeindeversammlung vom 18. November 2022 wurde das Budget inklusive Steuerfusserhöhung auf 118 Prozent (heute: 105) zwar diskutiert. Aber es wurde angenommen. Der Dürrenäscher Beat Widmer forderte damals eine Erhöhung von nur 5 auf 110 Prozent. Sein Anliegen scheiterte, Widmer sammelte aber genügend Unterschriften für das Referendum gegen den Beschluss der Versammlung.

Am vergangenen Sonntag stimmte das Dürrenäscher Volk an der Urne deshalb nochmals ab – und sagte diesmal eben Nein. Die Gemeinde agiert also nach wie vor ohne gültiges Budget.

Der Dürrenäscher Gemeindeammann Josef Willi. Bild: Mathias Förster

Ändern soll sich dies am Montag, 24. April. Dann findet eine ausserordentliche Gemeindeversammlung statt, an der erneut über das Budget abgestimmt wird. Notabene über dasselbe, das schon zweimal zur Abstimmung kam, wie Gemeindeammann Josef Willi auf Anfrage sagt. Wenig überraschend; Willi hatte schon vor der Urnenabstimmung gegenüber der AZ deutlich gemacht: «Ein Steuerfuss unter 118 Prozent wäre Raubbau an der Gemeinde». Und wenn das Volk nun wieder Nein sagt? «Dann würde der Regierungsrat den Steuerfuss bestimmen», so Willi.