Dürrenäsch So wird das Korki-Areal wohl dereinst aussehen: Siegerprojekt für ein ganz neues Quartier Ein Korki-Platz mit Korkeiche für alle, Wohnungen, die verschiedene Bedürfnisse abdecken: Das Industrieareal in Dürrenäsch soll sich mächtig wandeln. Ein weiterer Schritt in diese Richtung ist nun getan.

Mit dem Siegerprojekt (v. l.): Michael Hauser (Präsident Beurteilungsgremium), Josef Willi (Gemeindeammann Dürrenäsch), Regula Amsler-Sager, Rudolf Sager von der profilsager ag und zwei Vertreter des Siegerteams Zulauf Schmidlin & Kollektiv Marudo mit MOFA urban landscape studio. Bild: Eva Wanner

Es bricht ein neues Zeitalter an auf dem Korki-Areal. Das sagte Rudolf Sager von der profilsager ag, in deren Besitz das Grundstück ist. Am Donnerstagabend wurden Medien und Bevölkerung darüber informiert, wie dieses neue Zeitalter sich in etwa gestalten könnte.

Die Korki – der Name verrät, was hier früher hergestellt wurde – hat eine lange Geschichte. Viel länger als die 30 Jahre, seit denen schon klar ist, dass keine Industrieproduktion mehr möglich sein wird. In der Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde ist ausserdem vorgeschrieben, dass auf dem Areal Wohnraum entstehen soll; es ist mit einer Gestaltungsplanpflicht belegt. All das führte dazu, dass sich Familie Sager zusammentat und einen Studienauftrag lancierte. Immer mit dabei: die Gemeinde. Etwas, das sehr geschätzt werde, wie Gemeindeammann Josef Willi betonte. Umso mehr, als auf dem Korki-Areal ein «ganzes neues Quartier» entstehe, das auch zum Dorf passen muss. «Man merkt, dass das auch der Familie Sager wichtig ist», fügte Willi an.

Die Ausgangslage: Auf dem Industriegelände sind aktuell Kleingewerbebetriebe, Hilfswerke und Private eingemietet, das Bürogebäude ist vermietet, in einigen Betriebsgebäuden sind Lagerräume und Wohnmobilplätze zu finden. Im Beurteilungsbericht zum Studienauftrag heisst es: «Wertvolle Gebäude mit typischem Industriecharakter sucht man vergeblich. Alters- und zustandsbedingt können die Bauten nicht für Wohnzwecke umgenutzt werden.» Sprich: Die Fabrikationsbauten werden abgerissen.

Vier Vorschläge, ein Sieger

Was stattdessen entstehen könnte, haben vier Büros in einem Architekturwettbewerb vorgestellt. Das Pflichtenheft war lang, sagte Rudolf Sager. Etwa: Unterschiedlich grosse Wohnungen für verschiedene Anspruchsgruppen, Raum für Begegnungen, ein Areal, das ins Dorfbild passt. Regula Amsler-Sager fügte an: «Heute weiss man nicht, was auf dem Areal passiert. Es soll zugänglich werden für die gesamte Bevölkerung.» Zumindest teilweise; denn auch die Menschen, die dereinst einziehen, sollen sich natürlich wohlfühlen.

Vieles war also gewünscht – und vieles wurde in den Projekten erfüllt. Woran drei scheiterten, das erklärte Michael Hauser, Präsident des Beurteilungsgremiums. Eines sei zu sehr eine einheitliche Siedlung gewesen, ein anderes zu städtisch. «Eines war gut, hatte auch einen Dorfplatz – aber das Bessere ist des Guten Feind», sagte Hauser. Und so wurde das Projekt von Zulauf Schmidlin & Kollektiv Marudo mit MOFA urban landscape studio zum Sieger gekürt.

Modell und Pläne des Siegerprojekts. Bild: Eva Wanner

Überzeugt haben gemäss Hauser verschiedene Faktoren. Der Dorfplatz – passenderweise mit Korkeiche – ist einer. Aber auch, dass das Gewerbehaus an der Leutwilerstrasse beibehalten wird und mit den neuen Gebäuden ein stimmiges Ensemble bildet. Das Wohnungsangebot sei vielfältig, ebenso die Häuser. Von einem «Verwandtschaftsgrad, ohne jedoch repetitiv zu wirken», ist die Rede im Beurteilungsbericht. Oder wie es Rafael Zulauf vom Siegerteam ausdrückte: Das Ganze werde «zu einem Quartier verwebt», mit öffentlichen und halböffentlichen Elementen.

Der geplante Korki-Platz mit Korkeiche öffnet sich zum Dorf hin. Visualisierung: Ovi Images Baden

Rudolf Sager erinnerte bei aller Begeisterung daran, dass nun erst das Vorprojekt in die Hand genommen wird. Vieles ist also noch nicht spruchreif. In der Medienmitteilung zum Anlass ist dennoch die Rede von einem Treffpunkt in Form eines Cafés, welches das Dorfleben auf dem Korki-Platz prägen soll.

Angedacht sind 65 Wohneinheiten – gebaut werden sie in Etappen. Der Baustart ist – aber auch das nur eine erste Annahme – für 2025 geplant. «Das Dorfbild wird sich langsam verändern. Die Umsetzung geschieht in Phasen und ermöglicht eine vorsichtige Anpassung der Infrastruktur an die zunehmende Bevölkerungszahl von Dürrenäsch», heisst es in der Mitteilung. In dieser ist ausserdem die Überzeugung, die allen Anwesenden am Donnerstagabend anzuhören und anzumerken war, verschriftlicht: «Das Korki-Areal setzt um, was die Gesellschaft dringend braucht: ein durchmischtes Quartier für Jung und Alt mit einer lebendigen Gemeinschaft.»