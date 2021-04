Dürrenäsch Polizeieinsatz wegen Chemikalien dauert an – keine Gefahr für die Bevölkerung In Dürrenäsch ist die Polizei ausgerückt und hat eine Hausdurchsuchung durchgeführt.

(cri) In Dürrenäsch läuft ein Polizeieinsatz bei einem Zweifamilienhaus in einem Quartier. Wie die Aargauer Staatsanwaltschaft gegenüber der AZ bestätigt, habe es eine Hausdurchsuchung gegeben. Diese dauert zum aktuellen Zeitpunkt (Stand: Donnerstag, 15 Uhr) an.

Eine Person sei angehalten worden, festgenommen wurde sie allerdings nicht. Dabei handelt es sich um diejenige Person, die im durchsuchten Haus wohnhaft ist. Weitere Festnahmen habe es keine gesehen, sagt ein Mediensprecher auf Anfrage.

Auf mehreren Fotos ist zu sehen, dass blaue Fässer auf Paletten stehen. Die Hausdurchsuchung scheint in Zusammenhang mit Chemikalien stattgefunden zu haben. Die Staatsanwaltschaft kann indes keine Angaben zu diesen Chemikalien machen.

Für die Bevölkerung besteht nach jetzigem Wissensstand und jetzigem Zeitpunkt keine konkrete Gefahr.

Update folgt...

Aktuelle Polizeibilder