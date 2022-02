Dürrenäsch Im Herzen von Dürrenäsch sind Änderungen geplant: Was mit dem Korki-Areal passiert Derzeit wird das Dürrenäscher Korki-Areal, das seit 15 Jahren im Besitz der Profilsager AG ist, von Dienstleistungsmietern genutzt. In Zukunft sollen an dieser Stelle jedoch unter anderem Wohnungen entstehen. Was genau geplant ist, wird derzeit abgeklärt.

In Zukunft soll das Korki-Areal in Dürrenäsch neu bebaut werden. Anja Suter

Das Korki-Areal steht mitten im Zentrum von Dürrenäsch. Bis Ende 2012 produzierte in einigen Teilen des Gebäudes noch die profilsager ag. Zu seinem Namen kam das Areal aufgrund der früheren Nutzung. Ursprünglich wurde auf dem Firmengelände über 100 Jahre Kork für verschiedene Anwendungen produziert und in den letzten Jahrzehnten, bis Mitte der 1960er-Jahre, noch die Korkplatten für die Gebäudeisolation. Heute sind auf dem Areal rund 12 Dienstleistungsmieter als Einzelfirmen und Kapitalgesellschaften verschiedener Branchen eingemietet, wie Rudolf Sager, von der profilsager ag, bestätigt.

Zukünftig soll das Korki-Areal in neuem Glanze erstrahlen. Auf dem Gelände soll neuer Wohnraum entstehen. Die Planung für dieses Grossprojekt erfordert jedoch einiges an Aufwand. In der Revision der Dürrenäscher Bau- und Nutzungsordnung, die 2021 vom Souverän abgesegnet wurde, untersteht das Korki-Areal einer Gestaltungsplanpflicht. Darin sind für den Dorfkern unter anderem Zielvorgaben aufgelistet, welche eine besonders gut gestaltete ortsgerechte und angemessen dichte Bebauung fordern.

Für den Bau wird ein Richtplan benötigt

«Grundlage für den Gestaltungsplan bildet ein aus einem geeigneten Auswahlverfahren hervorgehendes und wegleitendes Richtprojekt (Gesamtkonzept) mit der erforderlichen Zustimmungen durch den Gemeinderat, der sich mit den zuständigen kantonalen Fachstellen abstimmt, insbesondere mit der Ortsbildpflege», heisst es in der BNO.

Seitens des Planungsteams kennt man die Herausforderungen, welche die Bebauung des Korki-Areals mit sich bringen: «Zur Erfüllung der umfassenden Pflichten ist, wie überall, ein nicht unerheblicher Aufwand an Zeit und Kosten zu investieren. Wir sind uns der Bedeutung für eine bestmögliche Qualität des Planwerkes in der Dorfmitte bewusst», sagt Rudolf Sager. Gemäss den Anforderungen in der neuen BNO wolle man dem Gemeinderat ein überzeugendes Richtprojekt vorlegen, damit dieses die übereinstimmende Zustimmung der Behörde finde.

Bau wird voraussichtlich in zwei Etappen umgesetzt

Angaben betreffend den Wohnungsumfang könne man derweil noch keine machen, so Sager. «Dem anhaltend grossen Bauboom in der Region mit lukrativen Wohnalternativen zu begegnen und damit die Attraktivität für Dürrenäsch zu heben, ist die zu lösende Herausforderung. Mit der richtigen Einzigartigkeit werden wir gewinnen», sind die Eigentümer überzeugt. Die familieninterne Planungsgruppe lege aber Wert darauf, eine lebendige Dorfmitte mit unterschiedlichen Wohnbaugrössen und Verweilorten für das soziale Miteinander entstehen zu lassen. In den nächsten zwei Jahren werde man darum vor allem damit beschäftigt sein, die vorgeschriebenen Planungsschritte umzusetzen. Der zukünftige Bau werde voraussichtlich in zwei Etappen ausgeführt.

Seitens des Gemeinderates ist vor allem Gemeindeammann Josef Willi für die Zukunft des Korki-Areals zuständig und vertritt die gemeindeinternen Interessen bei der Planung. «Wir werden zudem eine externe Firma beauftragen, uns beratend bei dem Prozess zu unterstützen», sagt der Gemeindeammann. Für den Gemeinderat stehe im Fokus, dass am Ende ein Projekt entstehe, dass für Dürrenäsch passend sei. «Es ist ein riesiges Projekt für unser Dorf, das zudem in der Mitte von Dürrenäsch entstehen wird.»