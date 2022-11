Dürrenäsch Gmeind bewilligte 118 Prozent: «Wenn der Steuerfuss die Etikette wäre, würde in Hallwil und Leutwil schon lange niemand mehr wohnen» Die Steuerfusserhöhung um 13 Prozent wurde vom Dürrenäscher Souverän genehmigt. Damit bleibt das Budget 2023 der Gemeinde aber im Minus. Ein Anwesender forderte deswegen, den Verkauf des Bürgerheims zu prüfen und hatte mit seinem Antrag Erfolg.

An der Gmeind in Dürrenäsch wurden Stimmen laut, die den Verkauf des Bürgerheims in den Raum stellten. Anja Suter

«Meine Freundin wollte nächstes Jahr zu mir ziehen. Sie kommt aus Staufen. Sie kommt jetzt nicht mehr.» Das Votum eines Dürrenäschers, ob erst gemeint oder nicht, zeigte eine Sorge, die viele an diesem Abend hatten. Was bedeutet eine Steuerfusserhöhung auf 118 Prozent für die Zukunft der Gemeinde? 180 Personen fanden sich am Freitagabend in der neuen Mehrzweckhalle ein, um über das Budget 2023 und die restlichen Traktanden abzustimmen. Wären zwei mehr anwesend gewesen, wäre die definitive Beschlussfassung möglich gewesen.

Gemeindeammann Josef Willi zeigte den Anwesenden die schlechte finanzielle Lage der Gemeinde auf: «Wir müssten eigentlich höher gehen, den auch mit einem Steuerfuss von 125 Prozent hätten wir immer noch ein Minus von 80'000 Franken.» So mutig sei der Gemeinderat aber nicht gewesen, man habe sich für einen kleineren Schritt entschieden. Eine Erhöhung von 13 Prozentpunkten, damit rechnet das Budget 2023 mit einem Minus von 274'745 Franken. «Wir zahlen alle nicht gerne Steuern, aber wir haben keinen Plan B.»

Dürrenäsch hatte während neun Jahren einen Steuerfuss von 85 Prozent

Dürrenäsch sei nicht mehr das Dorf mit dem ewigen Steuerfuss von 85 Prozent, sagte der Ammann und fügte an: «Wir halten hier an etwas fest, das schon lange nicht mehr ist.» In der Gemeinde lag der Steuerfuss von 2009 bis 2017 bei 85 Prozent, dann wurde er um 10 Prozentpunkte erhöht. 2020 folgte die Erhöhung auf 105 Prozent.

Einem Dürrenäscher war die geplante Erhöhung zu hoch. «Ich bestreite die finanzielle Lage nicht, aber der Steuerfuss ist auch eine Preisetikette nach aussen», sagte er. Diese Etikette schrecke potenzielle Neuzuzüger ab. Das grosse Minus im Budget werde vor allem von den hohen Abschreibungen verursacht. «Es ist für uns zumutbar, länger in einer Verschuldung zu sein, als wir es gerne hätten», sagte er und stellte den Antrag, den Steuerfuss lediglich auf 110 Prozent anzuheben.

«Der Steuerfuss ist nicht die Etikette des Dorfs», widersprach ein anderer Votant. Man habe im Dorf einen Hausarzt, Vereine und attraktive Jobs und Lehrstellen, die wichtiger seien. «Wenn der Steuerfuss die Etikette wäre, würde in Hallwil und Leutwil schon lange niemand mehr wohnen.» Ein weiterer Dürrenäscher stimmte ihm zu und setzte sich ebenfalls für die Erhöhung ein. «Wenn wir auf 118 Prozent gehen, kommen wir eher auf einen grünen Zweig.» Der Antrag für eine Erhöhung auf 110 Prozent hatte in der Abstimmung gegen den Vorschlag des Gemeinderates keine Chance. Das Budget 2023 wurde mit 119 Ja- zu 40 Nein-Stimmen genehmigt.

Kredit für die Sanierung des Höchweidhus wurde gekürzt

Auf mehr Gehör stiessen die Anträge eines Dürrenäschers beim Traktandum für einen Kredit von 150'000 Franken für die Sanierung des Landwirtschaftsbetriebs des Bürgerheims. Mit dem Kredit sollten Sanierungen am Stall und der Scheune vorgenommen werden. Der Votant forderte, dass der Kredit auf rund 10'000 Franken gekürzt werde. Damit solle die dringende Sanierung einer Backsteinmauer beim Stall vorgenommen werden. Danach müsse man diskutieren, ob das Bürgerheim, das vom Verein Katzenhübel gemietet und betrieben wird und der Landwirtschaftsbetrieb, der von einem Landwirt gepachtet wird, nicht verkauft werden solle.

Mittels Überweisungsantrag forderte er, dass ein runder Tisch mit allen Beteiligten stattfinden solle, der von einer Fachperson geleitet werde. Dabei sollen Vorkehrungen für einen allfälligen Verkauf getroffen werden. An der Gemeindeversammlung sollen dann die Ergebnisse präsentiert werden. Sowohl der Änderungsantrag für den Kredit als auch der Überweisungsantrag für den runden Tisch wurden von den Anwesenden genehmigt.