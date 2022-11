Dürrenäsch Gemeindeversammlung: Neben dem Steuerschock stehen auch zwei dringende Sanierungen auf der Liste Die Unterlagen zur Gemeindeversammlung in Dürrenäsch am 18. November umfassen neun Traktanden und Kredite über fast 2 Millionen Franken. Ausserdem wird ein zweiter Sanierungskredit für das Bürgerheim benötigt, in welchem der Verein Katzenhübel ist.

Im November 2020 war die Schlüsselübergabe der neuen Pächterinnen des Bürgerheims in Dürrenäsch. Sandra Ardizzone (3. November 2020)

Das Budget 2023 mit einer Steuerfusserhöhung um 13 Prozent dürfte wohl das Traktandum sein, dass an der Gemeindeversammlung in Dürrenäsch am meisten zu diskutieren gibt. Doch an der Gmeind vom 18. November hat der Souverän auch über Kredite von über 2 Millionen Franken zu befinden. Die geplanten hohen Ausgaben gehen dabei vor allem auf zwei Traktanden zurück. Es geht dabei um zwei Leitungserneuerungen. Jene im Oberen Sedel für 1,15 Millionen Franken und die in der Leutwilerstrasse im Bereich Wolfacher für 598'000 Franken.

In beiden Bereichen sei der Ersatz einer alten Wasserleitung mit Jahrgang 1930 überfällig, heisst es in den Unterlagen. Das Projekt sei aber nicht nur aufgrund des Alters der Leitung wichtig, «sondern auch, weil die bestehende Leitung den Löschschutzvorgaben der AGV nicht mehr entspricht». Damit der Löschschutz gewährt werden könne, sei vorgesehen, mit dem Ersatz der Werkleitung möglichst bald zu starten.

«Erschreckende Mängel» beim Bürgerheim

Qualitativ minderwertiger Mörtel, fehlende Stützen und Asbest im Dach – beim Bürgerheim in Dürrenäsch gibt es einige «erschreckende Mängel», heisst es in den Unterlagen. Die Rede ist dabei vom Bürgerheim in Dürrenäsch, für welches die Stimmberechtigten im Juni 2015 einen Sanierungskredit von 220'000 Franken bewilligt haben und inzwischen vom Verein Katzenhübel als Wohnplätze für kognitiv Beeinträchtigte genutzt wird. Sieben Jahre nach der Sanierung des Stalls sind aber Mängel zum Vorschein gekommen, weshalb dringende Sanierungen im Stall, bei der westlichen Scheunenmauer und bei den Garagentoren nötig seien.

So sollen bei den Durchgängen für das Vieh zum Durchlauf Stützen eingebaut werden, welche zum einen den Dachstock stützen und auch Widerstand gegen das Anrempeln der Tiere bieten sollen. «Der Eternit des Daches soll entfernt, der Dachstock überprüft und bei Bedarf repariert werden», heisst es weiter. Die defekten Fugen zwischen den Backsteinen des Stahls sollen derweil ausgefräst werden und neuen Fugen weichen. Ersetzen möchte man gemäss den Unterlagen auch die drei Garagentore. «Im Raum hinter dem ersten Tor möchte der Verein Katzenhübel einen Hofladen einrichten», heisst es. Die Mehrkosten für ein aufwendigeres Tor seien vom Verein zu tragen.

Für die zu erledigenden Arbeiten holte die Gemeinde eine Offerte ein. Zwischen dem Einholen und der Ausführung der Arbeiten wird aber fast ein Jahr vergehen – Zeit, in der die Kosten steigen können. Der Gemeinderat beantragt für die Sanierung einen Kredit von 150'000 Franken. Darin enthalten sind 4000 Franken für eine mögliche Teuerung der Kosten.