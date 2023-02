Dürrenäsch Gemeinde hat kein gültiges Budget: Jetzt rettet eine anonyme Privatperson das Jugendfest mit einem grossen Betrag Weil das Budget wackelt, wackelt auch das Dorf- und Jugendfest. Bis zur Referendumsabstimmung könnte das Geld dafür nicht gesprochen werden. Eine Privatperson springt in die Bresche. Die SP will wissen, wer das ist.

2019 fand das letzte Jugendfest in Dürrenäsch statt. Archivbild: Sibylle Haltiner

40'000 Franken. So viel hat der Dürrenäscher Gemeinderat für das Jugendfest gesprochen, das im Juni stattfinden soll. Und hat diesen Betrag mit den restlichen Finanzen verpackt als Budget der Gemeindeversammlung vorgelegt.

Diese wiederum hat das Budget zwar angenommen - doch wurde das Referendum ergriffen. Knapp 300 Einwohnerinnen und Einwohnern haben es unterschrieben, dem Referendumsführer geht es vor allem um die seines Erachtens zu hohe Steuerfusserhöhung um 13 auf 118 Prozent. Um 5 auf 110 würden reichen, meinte er schon an der Gemeindeversammlung, scheiterte damals aber mit seinem Antrag.

Nun denn: Bis die Referendums- und damit die Budgetfrage am 12. März an der Urne geklärt ist, hat die Gemeinde kein gültiges Budget. Das hat verschiedene Folgen, wie Gemeindeammann Josef Willi kürzlich gegenüber dieser Zeitung ausführte. Sagen die Stimmberechtigten an der Urne ja, gilt das vorgeschlagene Budget per sofort. Wenn nicht, muss innert 60 Tagen ein neuer Budgetvorschlag auf den Tisch.

Kein neues Werkauto, kein Personalausflug

Eine Liste mit Budgetposten, die nun nicht ausgelöst werden können, hat der Gemeinderat jetzt auch an alle Haushaltungen verteilt. Darauf stehen Vereinsbeiträge, die Neuanschaffung eines Autos für den Werkdienst, Werkdienstarbeiten wie die Strassenreinigung oder Personalkosten etwa einen Personalausflug, Weiterbildungen oder die Neuanschaffung von Geräten. Und auf der – nicht vollständigen – Aufzählung sind auch Anlässe wie jener für die Jungbürger oder die Feier zum 1. August zu finden.

Nur ein Anlass ist gerettet: das Dorf- und Jugendfest vom 15. bis 18. Juni. «Die Kosten werden von einer Privatperson finanziert. Nach Vorliegen eines rechtskräftigen Budgets wird die Rückerstattung geprüft», schreibt der Gemeinderat dazu auf dem Flyer.

Grosse Erleichterung beim OK

Die Erleichterung bei Reto Lüscher, OK-Präsident des Dorf- und Jugendfests, ist sehr gross. Auf die Frage, wie gross die Freude sei zwischen eins und zehn antwortet er: «Elf». Und: «Es wäre schade gewesen für die Kinder und die gesamte Bevölkerung, wenn man es nicht hätte durchführen können.»

In einem Leserbrief in dieser Zeitung hatte er im Januar geschrieben: «Die Vereine haben die Arbeit aufgenommen und stellen aufwendige Beizli auf die Beine, in welchen man das lebendige Dorfleben live erleben kann. Ein solches Fest ist nur möglich durch die finanzielle Beteiligung der Gemeinde. Sollte das Budget nicht angenommen werden, wird wohl auch dieser Beitrag hinterfragt.» Dass das OK nun mit der Zusicherung für die Finanzierung weiterplanen könne, sei eine grosse Erleichterung.

Wer der edle Spender oder die edle Spenderin ist, das verrät Lüscher nicht. Das sei mit dieser Person so abgemacht.

Skepsis bei der SP

Genau das möchte die Dürrenäscher SP aber wissen, wie einem Leserbrief zu entnehmen ist, der am Donnerstag im Lenzburger Bezirksanzeiger erschienen ist.

Die SP, so sagt Markus Estermann, Präsident der Ortspartei, auf Anfrage habe das Flugblatt und ebendiese 40'000 Franken diskutiert. «Wir gehen grundsätzlich von hehren Motiven aus», sagt er, «wir kennen die Absichten aber nicht». Es sei auch nicht klar, was passiere, wenn das Budget überschritten werde. All das, so findet die Orts-SP, müsse vor der Abstimmung offengelegt werden.