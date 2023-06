Dürrenäsch Das Bijou am Bach braucht mehr als ein Facelift: 1,5 Millionen Franken soll der Umbau der Badi kosten Nach über 50 Jahren im Betrieb braucht die Badi Dürrenäsch eine neue Technik, eine Garderobenerneuerung und einen grösseren Kiosk. Dafür werden Sponsorinnen und Sponsoren gesucht.

Die Badi in Dürrenäsch ist über 50 Jahre alt. Bild: Eva Wanner

Der Verein, der sich um sie kümmert, bezeichnet sie als Bijou. Und er übertreibt damit kein bisschen. Genau das ist die kleine Badi in Dürrenäsch, umgeben von Bäumen und Feldern und an diesem warmen Nachmittag gut besucht von Menschen jeden Alters. Es wird gespielt, geplanscht, sonnengebadet. Und natürlich Glace geschleckt. Idylle pur. Allerdings wird noch etwas sichtbar: Es liegt ein feiner Schleier über diesem Bijou. Denn es hat ein hohes Alter erreicht, in dem man mit pützeln und polieren nicht mehr weiterkommt, es braucht jetzt gröbere Massnahmen.

Und genau solche will der Verein Schwimmbad Hofmatt umsetzen. «Man spricht schon so lange darüber, im Dorf, im Verein. Jetzt ist Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen», sagt Vereinspräsident Rudolf Sager. In ihrer über 50-jährigen Geschichte wurde die Badi nur dreimal leicht angepasst. Nun ist ein deutlich grösserer Wurf geplant.

Teuerster Posten: Die Badewasser-Technik

Problematisch ist die veraltete, schwerfällige Badewasser-Technik. Sie entspricht den kantonalen Vorgaben nicht mehr, muss komplett erneuert werden und das wiederum erfordert Anpassungen am grossen Schwimmbecken. Kostenpunkt: 640’000 Franken. Es ist der grösste Brocken der rund 1,5 Millionen Franken, die in die Badi investiert werden sollen. Das immer undichter werdende Kinderplanschbecken möchte der Verein komplett ersetzen, neue Garderoben-, WC- und Geräteräume bauen.

Vergrössert werden soll der Kiosk. Er hat heute nur gerade eine Fläche von neun Quadratmetern, «er wurde damals nicht für die aktuellen Bedürfnisse gebaut», sagt Sager. Und spielt damit auch auf die Gastro-Situation in Dürrenäsch an, die sehr dünn ist. Der Kiosk sei im Frühling und Sommer ein gerne genutzter Treffpunkt für die Einheimischen. 22 Quadratmeter sollen künftig dafür zur Verfügung stehen. Für neue Pächter, notabene. Das Ehepaar Stocker verbringt hier nach zehn Jahren seine letzte Saison im kleinen Kiosk.

Baulich geht es auch um die Situation vor der Badi, nämlich um die Parkplätze und um die Brücke. Sprich: Es braucht Parkplätze. Die hat es zwar heute schon, allerdings ist bei einer der beiden Parkiermöglichkeiten der Abstand zum Bach zu gering. Das wiederum genehmigt der Kanton nicht beziehungsweise verlangt, dass dort eben keine Autos mehr abgestellt werden. Der zweite Parkplatz oberhalb der Badi soll deshalb ausgebaut werden

Am Dorffest wird geworben

Während die Baupläne schon stehen und auch schon klar ist, was das Projekt kosten wird, geht es nun an die Finanzierung. Der Verein ist gemeinnützig, finanziert den Unterhalt der Badi vor allem mit Gemeindebeiträgen von Dürrenäsch und Leutwil und mit Mitglieder- und Gönnerbeiträgen, erklärt Sager. Aber eben nur den Unterhalt; von Vermögen keine Rede. Aus versicherungstechnischen Gründen und wegen der fehlenden Badeaufsicht ist der Eintritt in die Badi kostenlos. So wie es die Gründerväter der Badi, darunter ein Vorfahre von Rudolf Sager, es schon gehandhabt haben

Will heissen: Die 1,5 Millionen Franken sollen so weit irgend möglich durch Sponsoring reingeholt werden. Sicher, so Sager, beteilige sich auch die Gemeinde, eine entsprechende Anfrage habe der Verein noch nicht getätigt. Angeschrieben werden sicher Firmen, primär lokale. Angesprochen sind aber auch Privatpersonen, «jeder Franken zählt», wirbt der Verein in der Baudokumentation.

Liege- und Spielwiese. Bild: Eva Wanner

Eine erste, öffentliche Sammelaktion findet Mitte Juni statt; am Dorf- und Jugendfest werden speziell angefertigte Badetücher verkauft. Das spült zwar nicht allzu viel in die Kasse, macht aber auf das Projekt aufmerksam. Beteiligen kann man sich finanziell, aber auch mit freiwillig zur Verfügung gestellter Muskelkraft bei verschiedenen der geplanten Arbeiten. Die Badi ist für die Einwohnerinnen und Einwohner gedacht – und braucht nun ebendiese, um auch künftig noch als Bijou gelten zu können.