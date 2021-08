Dürrenäsch 31-Jähriger überfällt Volg und wird daraufhin von Passanten gestellt Ein Mann überfällt in Dürrenäsch den Volg und flüchtet mit Bargeld. Doch weit kommt er damit nicht. Er wird von Passanten gestellt und festgehalten.

Zivilcourage zeigt Wirkung, zumindest in diesem Fall vom Freitagabend: Gegen 19 Uhr überfiel ein 31-Jähriger die Volg-Filiale in Dürrenäsch. Mit einer Pistole bewaffnet bedrohte er die Verkäuferin und verlange Bargeld. Diese tat, wie ihr geheissen und gab dem Täter das Geld mit. Daraufhin verliess dieser den Laden wieder und flüchtete mit einem Electro-Scooter, wie die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Ausserhalb des Verkaufsgeschäfts wurde der Täter von mehreren Drittpersonen angehalten und bis zum Eintreffen der aufgebotenen Polizeipatrouillen festgehalten.

Beim Täter handelt es sich gemäss der Polizei um einen 31-jährigen Kroaten aus dem Kanton Luzern. Im Nachhinein konnte festgestellt werden, dass es sich bei der mitgeführten Pistole um eine Softair-Pistole handelte. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Tatherganges aufgenommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung.

