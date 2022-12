Dürrenäsch 300 Unterschriften für Referendum gegen Gmeindsbeschluss über Budget und Steuerfusserhöhung Beat Widmer konnte die Unterschriftsbögen der Kanzlei übergeben. Mit deutlich mehr Unterschriften, als nötig gewesen wären.

Beat Widmer übergibt die Petition. Bild: Eva Wanner

Beat Widmer bedankt sich. Bei Jenen 300 Personen, die sein Referendum unterschrieben haben. An der Gemeindeversammlung von Dürrenäsch hatte er sich für eine Steuerfusserhöhung von 105 auf nur 110 Prozent statt 118 Prozent eingesetzt. Sein Begehren kam nicht durch, die Gmeind nahm den höheren Steuerfuss an.

Widmer entschloss sich, das Referendum zu ergreifen. «Es sollten alle 900 Stimmberechtigten nach ihrer Meinung gefragt werden», ist er überzeugt. Nicht ganz vier Wochen ist es her, dass er mit der Unterschriftensammlung begann. Es hätten sich schon bald mehrere Leute gemeldet, die ihn bei der Unterschriftensammlung unterstützten. Was ihm und ihnen wichtig sei: Es brauche zwingend ein Budget mit einem «Plan B», damit das Dorf für die Bevölkerung auch in der Zukunft attraktiv bleibe.

Die Unterstützung für das Referendum komme aus allen Altersklassen und Quartieren, sagt Widmer. Am Freitagmorgen konnte er der Gemeindekanzlei mehrere Bögen voller Namen übergeben; 300 an der Zahl. 182 hätten schon gereicht, damit das Referendum zu Stande kommt. Nun werden die Unterschriften geprüft und der Gemeinderat wird das Thema an einer nächsten Sitzung behandeln.