Drohende Stromkrise Schloss Lenzburg bleibt für längere Zeit im Dunkeln: Die Inbetriebnahme der neuen Beleuchtung muss warten Die Schlossbeleuchtung der Lenzburg bleibt für eine längere Zeit aus. Der öffentliche Anlass zur Einweihung der neuen Lichtanlage wird nachgeholt, wenn es die Versorgungslage wieder zulässt.

Auf Aussenbeleuchtungen von öffentlichen Gebäuden wird auf weiteres verzichtet – auch von Schloss Lenzburg. Chris Iseli

Eine Strommangellage droht, das Schloss Lenzburg bleibt deshalb – weiterhin – unbeleuchtet. Für eine längere Zeit. Auch die Einweihung der neuen Beleuchtung erfolgt nicht wie ursprünglich geplant.

Um den Energieverbrauch zu senken, hat der Regierungsrat verschiedene Massnahmen getroffen, die ab dieser Woche umgesetzt werden. Verzichtet wird unter anderem auf alle Aussen- und Gebäudebeleuchtungen von öffentlichen Gebäuden, die nicht sicherheitsrelevant sind. Ebenfalls nicht durchgeführt werden sogenannte Beleuchtungsanlässe. Die Regelungen gelten bis auf weiteres.

Zu Testzwecken stundenweise in Betrieb

Abgeschaltet wurde die Schlossbeleuchtung Lenzburg bereits nach dem Jugendfest, um eine sparsame und umweltverträgliche Alternative zu installieren. Die Arbeiten seien auf Kurs und würden plangemäss abgeschlossen, hält der Stadtrat Lenzburg in einer Medienmitteilung fest. Zu Testzwecken und zur Justierung werde die neue Anlage stundenweise eingeschaltet. Aber: Der öffentliche Anlass, an dem die Betreiberin SWL Energie AG die Beleuchtung ihrer Bestimmung übergeben wollte, findet nicht wie vorgesehen am Samstag, 5. November, statt, «sondern wird nachgeholt, wenn es die Versorgungslage wieder zulässt».

Die heutige Beleuchtung hat eine Leistung von rund 25’000 Watt, künftig sind es noch etwa 2000 Watt. Die Realisierung des zukunftsweisenden Projekts, hält der Stadtrat fest, kam dank tatkräftiger und finanzieller Unterstützung der SWL Energie AG zu Stande und gehöre zu deren vielfältigen Engagements im Rahmen ihres 100-Jahr-Jubiläums.

Die Industriekulturnacht findet statt

Stattfinden soll dagegen das ebenfalls am 5. November geplante Programm der Industriekulturnacht «Helle Nacht» des Vereins Industriewelt im Museum Burghalde und der Seifi Dépendence. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion thematisieren Experten den Ressourcenmangel früher und heute.

Bereits Ende der letzten Woche gab Lenzburg bekannt, dass – um der drohenden Strom- und Gasmangellage entgegenzuwirken – die Beleuchtung der städtischen Liegenschaften abgeschaltet wird. Zu diesen gehören neben Schloss Lenzburg auch das Rathaus, das Burghaldenhaus sowie das Hünerwadelhaus. Lenzburg nehme als Energiestadt eine Vorbildfunktion wahr.

An der Sitzung des Einwohnerrats am Donnerstagabend gab Stadtammann Daniel Mosimann bekannt, dass sich eine vom Stadtrat eingesetzte Arbeitsgruppe «Strommangellage» mit dem Thema befasst, sodass Massnahmen ergriffen werden können.