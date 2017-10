Dass Egliswil ausschert und seine politische Behörde nicht wie die meisten Gemeinden in der Region mit nationalen oder kantonalen Abstimmungen durchführt, habe Tradition, lässt Gemeindeammann Rolf Jäggi durchblicken. Einen Monat, nachdem die meisten Gemeinden im Kanton ihre Amtsträger bestätigt beziehungsweise die Ämter neu bestellt haben, werden am kommenden Wochenende nun die Egliswiler an die Urne gerufen.

Drei Bewerber für zwei Vakanzen

Im fünfköpfigen Gemeinderat kommt es zu zwei Vakanzen. Diese gilt es neu zu besetzen. Nachdem sich nach Ablauf der offiziellen Nominationsfrist erst die drei bisherigen Gemeinderäte Rolf Jäggi (48), Ueli Voegeli (52) und Gaby Dössegger-Gehrig (47) zur Wiederwahl angemeldet hatten, sind in der Zwischenzeit drei zusätzliche Bewerber für ein Gemeinderatsmandat aufs Tapet gekommen. In den vergangenen Wochen haben zwei Frauen und ein Herr in die Haushaltungen im Dorf Flyer gestreut und ihr Interesse am Amt angemeldet. Alle drei sind parteilos und werden auch nicht von einer Partei speziell unterstützt.

Zu den Interessenten um einen Sitz im Gemeinderat gehört Nadia Negro Müller. Sie sehe ihre Kandidatur «als Dienst für die Zukunft der Kinder und dem Dorf Egliswil» schreibt die 37-Jährige auf ihrem Flugblatt. Negro Müller ist verheiratet und Mutter von zwei schulpflichtigen Mädchen. Sie arbeitet im Blutspendezentrum in Aarau als Biomedizinische Analytikerin und ist Ernährungstherapeutin.

Auf einem gemeinsamen Flyer erklären Edith Schneller und Romeo Keller ihren Beweggrund für eine Kandidatur so: «Unser Egliswil verdient einen vollständigen Gemeinderat.» Die 54-jährige Tourismusfachfrau und Familienfrau Schneller hat eine Tochter und möchte «die Lebensqualität und Freude im Dorf erhalten und fördern». Der 50-jährige Informatiker Remo Keller ist ebenfalls verheiratet und Vater von zwei Kindern. Sein Wahlversprechen: «Die Zukunft unserers Dorfes im Sinne der Einwohner und Einwohnerinnen mitgestalten».

Duell um Vizeammann

Gemeindeammann Rolf Jäggi stellt sich der Wiederwahl. Wird er bestätigt, wäre dies für den Schreiner und Juristen die fünfte Amtsperiode als Ammann von Egliswil. Jäggi ist seit 2001 im Gemeinderat. Auf dem Flugblatt mit SVP-Logo präsentiert Rolf Jäggi sich gemeinsam mit Ueli Voegeli. Voegeli arbeitet als Direktor der Landwirtschaftlichen Schule Strickhof, heute Zürcher Kompetenzzentrum für Bildung und Dienstleistung in der Land- und Ernährungswirtschaft. Er ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Voegeli sitzt seit Februar dieses Jahres im Gemeinderat.

Zwischen Ueli Voegeli und Gaby Dössegger-Gehrig kommt es zudem zur Kampfwahl um das Vizeammann-Amt. Gaby Dössegger ist kaufmännische Angestellte, Familienfrau und Mutter von zwei Töchtern. Sie sitzt seit 2014 im Gemeinderat.

Stille Wahl der Schulpflege

Bereits bestellt ist die fünfköpfige Schulpflege. Sie wurde in stiller Wahl gewählt. Nebst den vier Bisherigen, Reto Bader (45), Daniel Schwab (53), Thomas Lanker (44) und Tanja Mazzocco Zobrist (42) hatte sich neu Gaby Büchli (46) für die Schulbehörde zur Verfügung gestellt.