Die Berufsschullehrerin und Bäuerin plädierte anschliessend jedoch für friedlichere Lösungen: Die Oberstufenschülerinnen und -schüler könnten etwa einen Ausflug in den Einwohnerrat machen und Zeitgeschichte erleben. Im Kanton Glarus aufgewachsen, sei sie als Jugendliche beim jährlichen Besuch der Landsgemeinde mit dem politischen Geschehen vertraut gemacht worden, sagte sie. Ausbildung und Beruf haben Brigitte Vogel in den Aargau gebracht. In die ehemalige Gartenbauschule in Niederlenz. Zuerst als Lernende und später als Schulleiterin und Vorsitzende der Geschäftsleitung. Vogel bezeichnet sich heute «als geglückte Integration in Lenzburg». Dies nicht zuletzt mit Blick auf die zahlreichen neuen Lenzburgerinnen und Lenzburger in den zwei neuen Quartieren «Widmi» und «Im Lenz».

Wie möchte die Ratspräsidentin bei der Bevölkerung das Interesse für das politische Geschehen in der Stadt wecken? «Wenn die Leute nicht zu uns kommen, so müssen wir halt zu neuen Orten aufbrechen.» Vogels Idee: «Wie wäre es mit einer Ratssitzung in der ‹Widmi› oder im ‹Im Lenz›? Oder vielleicht in der Rathausgasse?»

Interessiert haben die drei jüngsten Ratsneulinge Vogels Antrittsrede verfolgt. Wie haben sie ihren ersten Abend als Einwohnerrätinnen erlebt? Der mangelnden Geschäfte wegen noch nicht sehr aufregend. «Ein sanfter Einstieg», fanden sie unisono. «Jetzt werden wir einmal herausfinden, wie der Rat funktioniert.» Die momentan grösste Herausforderung für jede von ihnen ist das politische Mandat mit ihrer beruflichen Tätigkeit beziehungsweise dem Studium zu koordinieren. Julia Mosimann studiert an der ZHAW in Winterthur Physiotherapie. Phoebe Cueni in Sierre Tourismus. Bettina Hännys Arbeitsort wechselt ständig. Als Flugbegleiterin ist sie rund um den Erdball unterwegs. Die zwei Studentinnen stecken derzeit mitten in den Prüfungen. Cueni ist zwischen zwei Tests extra aus dem Wallis angereist. Und Bettina Hänny wird heute noch im Morgengrauen auf dem Flughafen Kloten bereits wieder ins nächste Flugzeug steigen.