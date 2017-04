Rebecca Hunzikers Kontrabass braucht ein schattiges Plätzchen. Im August spielt sie zusammen mit ihren Bandkolleginnen Leila Erdin und Sarah Locher an der «Klingenden Zone» in der Lenzburger Altstadt. «Die Instrumente sollten nicht der Sonne ausgesetzt werden», sagt Rebecca Hunziker. Das sei schlecht für den Lack, der dann weich wird. «Regen geht auch nicht», so Leila Erdin. Trocken und schattig muss es sein.

Die drei jungen Frauen nennen ihre Band Releisa. Der Name setzt sich aus den Vornamen der Musikerinnen zusammen: Rebecca, Leila und Sarah. «Es war schwierig, einen Namen zu finden, der noch nicht existiert», sagt Erdin. Releisa passt und kann je nach Präferenz mit einem gerollten «R» Englisch oder ganz einfach Deutsch ausgesprochen werden. Die Musikerinnen sind mit beiden Versionen zufrieden. Unkompliziert war auch die Gründung der Band: Leila Erdin ist in Staufen aufgewachsen, Sarah Locher kannte sie von der Schule. Beide sind Sängerinnen und hatten Lust auf ein längerfristiges Projekt. Erdin spielt zusätzlich Klavier und dachte sich: «Ein Kontrabass wäre noch cool.» Einen Kontrabass zu finden ist nur in der Vorstellung des Laien schwer. Mit Rebecca Hunziker, ursprünglich auch aus Staufen, wurde die Band 2015 gegründet.

Eine besondere Formation

Zwei Sängerinnen und eine Kontrabassistin. «Die Besetzung ist ungewöhnlich», sagt Leila Erdin. Die Band spielt Coversongs, die Erdin für die Band arrangiert. Sie studiert Jazz Gesang mit Schulmusik II an der Zürcher Hochschule der Künste. Bei der Frage nach dem Musikstil der Band müssen die jungen Frauen überlegen. «Wir spielen eine Mischung aus Pop, Blues, Singer-Songwriter, Latin und Volksmusik», sagt Erdin. «Die Cover sind sehr reduziert auf die wichtigsten Elemente.» Aber man erkennt die Lieder.

Releisa haben schon in Galerien, an Geburtstagen und Weihnachtsessen gespielt. «Aber noch nie an einer Hochzeit», bedauert Erdin. Klanglich passen sie sich an den Anlass an und studieren nach Wunsch auch ein neues Stück ein.