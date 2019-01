Nach stetem Bevölkerungswachstum kann Seengen seinen mittlerweile 4000. Einwohner willkommen heissen. Die runde Zahl erreicht wurde dank einer zugezogenen Familie, die am nächsten Dienstag im Gemeindehaus speziell begrüsst wird, teilt die Gemeindekanzlei mit. Damit wuchs die Gemeinde in den vergangenen sechs Monaten um 67 Einwohner. Die Frauen sind leicht in der Überzahl: Seengen hat 1956 Einwohner und 1977 Einwohnerinnen. Ende 2013 zählte Seengen noch 3718 Bewohner. (AZ)