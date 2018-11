Die Schliessung der Demenzabteilung mit 15 Betten im Alters- und Pflegeheim Länzerthus in Rupperswil kaum ein halbes Jahr nach dem Einzug in den Neubau für Langzeitpflegebedürftige und Demenzkranke und der Abgang des Spitzenkaders in der Küche haben nun auch personelle Konsequenzen: Verwaltungsratspräsidentin Nicole Sehringer Bucher nimmt den Hut.

«Die seit 2011 amtierende Präsidentin des Verwaltungsrats legt das Amt in Folge zu grosser Doppelbelastung von Beruf und Verwaltungsratsmandat per sofort nieder», heisst es in einer am späten Freitagnachmittag veröffentlichten Medienmitteilung des Verwaltungsrats der Alters- und Pflegeheim Länzerthus AG. Ad interim übernimmt Roland Huggler, Vizepräsident des Verwaltungsrats, Sehringers Aufgaben.

Gleichzeitig kommt es zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung. Geschäftsführer Claudio Leasi verlässt Rupperswil nach knapp zwei Jahren wieder. Er habe sich nach eingehendem Austausch mit dem Verwaltungsrat entschlossen, eine neue Herausforderung ausserhalb des «Länzerthus» anzunehmen. Leasi hat den Posten noch gestern Nachmittag geräumt und sich von den Mitarbeitenden verabschiedet.