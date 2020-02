DNA-Test für Prügel-Schüler? SVP-Grossrätin fordert dies wegen auffälligem Geburtsdatum

Im letzten Sommer verprügelte ein 14 Jahre alter Schüler an der Schule Hellmatt in Wildegg seine Lehrerin so stark, dass die kurz vor der Pensionierung stehende Frau einen Kieferbruch davontrug. Der Fall schlug hohe Wellen. Und er ist zum Politikum geworden.

Die Birrer SVP-Grossrätin Doris Iten reichte bereits beim Regierungsrat eine umfangreiche Anfrage ein. Die Antwort darauf bezeichnete sie als «ausweichend und beschönigend». Und nun hat sie auch dem Gemeinderat von Möriken-Wildegg einen Brief geschrieben. Er liegt der AZ vor. Darin schreibt Iten, die Tat des Schülers habe «in der Bevölkerung Entsetzen ausgelöst». Er beschäftige sie nicht nur politisch, sondern auch persönlich. «So mache ich mir auch als Bürgerin Sorgen, ob das Wohl des Jugendlichen in seiner elterlichen Gewalt gewährleistet ist.»