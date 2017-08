In seiner Rede sagte der Stadtluzerner Marco Castellaneta, für ihn als Museumsdirektor sei der Nationalfeiertag nichts Besonderes: «Ich habe jeden Tag mit der Hauptzutat des 1. Augusts zu tun – Heimat und Heimatgefühl.»

Drei Gegenstände aus dem Sammlungszentrum brachte Castellaneta mit, um das zu unterstreichen. Ein Feldzeichen der 2003 aufgelösten Felddivision 5, das ihn an seine eigene Felddivision (F DIV 8) erinnerte. Eine Velokette – denn ein nach England ausgewanderter Aargauer Ingenieur hat das Meisterwerk erfunden, mit dem die ganze Welt Velo fahre. «Immer, wenn ich im Kollegenkreis vom Kanton Aargau erzähle und ausdrücken will, wie innovativ dieser Kanton ist, zähle ich Erfindungen auf, die von Aargauern gemacht wurden», so Castellaneta.

«Dieser Stolz ist wahrscheinlich auch ein Ausdruck von Heimatgefühl.» Castellaneta brachte auch eine Birchmeier-Spritze mit – ebenfalls eine weltbekannte Erfindung aus dem Aargau, mit dem Landwirte Ungeziefer bekämpfen können. Man kennt so ein Ding auch als Punsch-Pumpe an Eishockeyspielen. «Durch diese drei verschiedenen Objekte habe ich den Kanton Aargau und seine Menschen näher kennen gelernt», so Castellaneta. «Indem ich eine Verbindung von ihren Geschichten zu meiner gefunden habe, habe ich auch ein Stück neue Heimat gefunden.»