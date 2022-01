Dintikon/Hendschiken Mehr Lastwagenverkehr: Auch Dintikon wegen neuen Post-Logistikzentrums in Villmergen besorgt In Villmergen soll das grösste Logistikzentrum der Post entstehen. In Dottikon macht man sich Sorgen wegen des zusätzlichen Lastwagenverkehrs. Während man in Dintikon wegen des Knotens Langelen diese Angst teilt, ist Hendschiken weniger besorgt.

Am Kreisel Langelen zwischen Dottikon und Dintikon staut sich der Verkehr über Mittag, morgens und abends schon heute bis weit ins Dorf hinein. Andrea Weibel

Ab 2024 soll an der Allmendstrasse 8 in Villmergen die grösste Logistikdrehscheibe der Post in der Schweiz stehen. Dafür wird das bestehende Gebäude ausgebaut und ein zweites (das fünfmal grösser sein soll) neu gebaut. Die Baubewilligung wird für Juli erwartet.

Ein solcher Ausbau führt natürlich zu Mehrverkehr. Ja, es werde mehr Lastwagenverkehr geben, hielt die Mediensprecherin gegenüber der AZ fest. Die Umweltverträglichkeitsprüfung prognostiziert nach Erstellung des Baus 600 Fahrten pro Tag, wovon einen grossen Teil die Mitarbeitenden ausmachen. «Weil das Logistikzentrum aber ausserhalb des Dorfzentrums von Villmergen liegt, sollten die Einwohnerinnen und Einwohner vom zusätzlichen Verkehr nicht übermässig gestört werden», so die Sprecherin.

Den Mehrverkehr werden stattdessen wohl die umliegenden Dörfer abbekommen. Bruno Gisi aus Dottikon schrieb in einem Leserbrief: «Druck und Belastung steigen weiter und die 25 Einmündungen in die Bahnhof-, die Othmarsinger- und Wohlerstrasse werden weiter bestraft.» Gemeindeammann Roland Polentarutti ist das Problem bewusst, und er hat auch schon eine Lösungsidee: «Ideal wäre, wenn man die Lastwagenfahrer anweisen könnte, dass sie via Bünztalstrasse zum Autobahnzubringer in Lenzburg fahren und nicht via Dottikon zu jenem in Mägenwil», sagte er gegenüber der AZ.

Hoffen auf den baldigen Ausbau durch den Kanton

Auch in Dintikon ist man etwas besorgt, wie Gemeindeschreiber Pirmin Kohler auf Anfrage sagt. Die Hauptverkehrsachse zwischen Lenzburg und Wohlen, die Bünztalstrasse, sei heute schon überlastet, und zwar vor allem beim Kreisel Langelen in Dintikon. «Mit dem neuen Logistikzentrum wird sich diese Situation wohl noch zuspitzen», befürchtet Kohler.

Der Gemeinderat hoffe deshalb vor allem, dass der Kanton nun bald vorwärtsmache beim Ausbau des Knotens Langelen: «Wenn die allgemeine Situation entspannter wäre, würde auch der Mehrverkehr durch die Post weniger ausmachen.»

Ausserdem hofft Kohler, dass sich der Mehrverkehr auf die Bünztalstrasse beschränken werde: «Es ist uns ein Anliegen, dass der Verkehr innerhalb des Dorfes nicht weiter zunimmt.» Würden die Autolenkerinnen und Autolenker dennoch, etwa wegen des Staus, auf die Dorfstrassen ausweichen, werde die Gemeinde die Situation analysieren und allenfalls Massnahmen treffen.

In Hendschiken dagegen macht sich Ammann Peter Kuster keine allzu grossen Sorgen: «Ich nehme an, dass die meisten Leute weiterhin die Hauptverkehrsachse nach Villmergen nutzen und gar nicht durch Hendschiken fahren.» Wenn es dort, etwa am Kreisel Langelen in Dintikon, staue, seien Ausweichrouten aber vorstellbar. «Die Leute nehmen in der Regel den Weg des, in manchen Fällen nur vermeintlich, geringsten Widerstands.»

Allgemein erwartet Kuster, dass Dottikon stärker von Mehrverkehr betroffen sein wird als Hendschiken: «Allenfalls könnten wir uns diesbezüglich zusammenschliessen, wenn das wirklich zu einem Problem werden sollte.»