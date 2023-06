Dintikon Wegen steigender Kinderzahlen: Das Provisorium wird früher benötigt Für 4,89 Millionen Franken will die Gemeinde zwei neue Kindergärten sowie einen Werkhof mit Entsorgungsplatz bauen. Das Provisorium, das als Ersatzbaute dienen wird, muss nun aber schon vor der Bauphase erstellt werden.

Vorgesehen ist das Provisorium, ein eingeschossiger Container, auf der Wiese beim Kindergarten-Spielplatz. Bild: mhu

Die Platzverhältnisse sind eng, die Zufahrt ist nicht optimal: Grössere Veränderungen stehen an auf dem Schulareal in Dintikon. Realisiert werden sollen zwei neue Kindergärten sowie ein Werkhof mit Entsorgungsplatz. Den Kredit von 4,89 Mio. Franken hat die Gemeindeversammlung im vergangenen November bewilligt – klar und diskussionslos.

Damit das Projekt reibungslos umgesetzt werden kann, sind Lösungen gefragt während der Bauzeit. Vorgesehen ist, auf der Wiese beim Kindergarten-Spielplatz zwischen Schulweg und Werkhofstrasse einen eingeschossigen Container zu platzieren. In diesem Kindergarten-Provisorium sind zwei Schulzimmer, Garderoben und WC-Anlagen sowie zwei Materialräume eingerichtet.

Das Baugesuch dafür liegt bis 26. Juni in der Gemeindekanzlei öffentlich auf. Dieses Provisorium muss wegen der gestiegenen Kinderzahlen schon vor der eigentlichen Bauphase erstellt werden, in der es dann als Ersatzbaute dient. Denn bereits ab Schuljahr 2022/23 wird in Dintikon wieder dauerhaft ein dritter Kindergarten geführt – im «Providurium» aus dem Jahr 2009, das gemäss Gemeinderat jedoch den längerfristigen Anforderungen nicht genügt.

Keine nennenswerte zusätzliche Landfläche

Rückblick: Den Projektierungskredit von 55’000 Franken für ein Vorprojekt für neue Kindergartenräume und einen Werkhof mit Entsorgungsplatz haben die Stimmberechtigten vor anderthalb Jahren gutgeheissen. Vorgesehen ist, sowohl den über 50 Jahre alten Kindergarten I als auch die obere Werkhof-Einstellhalle im Bereich des Schulhausplatzes abzubrechen.

Die untere Ebene inklusive Holzschnitzelheizung wird erhalten und erweitert. Untergebracht werden in dieser neben dem Werkhof mit Vorplatz auch Lagerräume, ein Büro, ein Aufenthaltsraum sowie der teilweise überdachte Entsorgungsplatz. Die Zufahrt über den Schulweg und den Pausenplatz gehören dann der Vergangenheit an – es kann gemäss Gemeinderat also eine Entflechtung erreicht werden zwischen Werkhof- und Schulbetrieb.

Wie auf dieser Visualisierung soll der Neubau der beiden Kindergärten mit integriertem Werkhof dereinst daherkommen. Bild: zvg

Der bestehende Kindergarten II erhält zusätzlichen Platz: einen Gruppenraum sowie einen integrierten Geräte- beziehungsweise Materialraum. Auf dem Untergeschoss des Werkhofgebäudes wiederum ist ein neuer, voll ausgestalteter Doppel-Kindergarten vorgesehen, samt integriertem multifunktionalem Raum sowie den nötigen Nebenräumen. Die neuen Bauten kämen an der gleichen Stelle zu stehen wie die bisherigen, hielt der Gemeinderat in der Broschüre zur letzten Wintergemeindeversammlung fest. Eine nennenswerte zusätzliche Landfläche werde keine beansprucht.

Installiert wird ebenfalls eine Photovoltaikanlage

Durch den Neubau der beiden Kindergärten und den Werkhof ergibt sich zusätzlich die Möglichkeit, auf dem Flachdach eine Photovoltaikanlage zu installieren. Dafür hat die Gemeindeversammlung im vergangenen November – ebenfalls mit grosser Mehrheit – einen Kredit genehmigt von 190’000 Franken. Die Fläche eignet sich laut Gemeinderat sehr gut. Der produzierte Strom wird für die beiden neuen Kindergärten, den Werkhof und das neue Schulhaus genutzt – sowie für die drei Ladestationen, die auf dem öffentlichen Parkplatz zwischen neuem Schulhaus und Werkhofstrasse erstellt werden. Gerechnet wird mit einer jährlichen Energieproduktion von rund 60’000 Kilowattstunden.

Verläuft alles reibungslos, soll das Baugesuch für den Neubau von Kindergärten und Werkhof nach den Sommerferien öffentlich aufliegen. Der Baustart ist – Stand heute – zu Beginn 2024 geplant. Der Bezug wird im Frühjahr 2025 angestrebt.