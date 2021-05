Dintikon Wegen Missverständnis: Autofahrer muss ausweichen und prallt in Gartenzaun Bei einem Überholmanöver musste ein Seat-Fahrer am Montag einem Lieferwagen ausweichen. In der Folge rammte er einen Gartenzaun und ein Verkehrsschild. Es entstand Sachschaden.

Am Seat entstand Sachschaden. Kapo Aargau

Der Autolenker war kurz nach 11 Uhr am Montag auf der Ammerswilerstrasse in Dintikon unterwegs. Auf Höhe der Hintermattenstrasse wollte er einen Lieferwagen überholen, der den Anschein erweckte, links abzubiegen. «Der Lieferwagen wollte jedoch vermutlich lediglich rechts ausholen um links abzubiegen», schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung.

Der Seat-Fahrer musste ausweichen, wobei er gegen einen Gartenzaun und ein Verkehrsschild prallte. Verletzt wurde niemand. Am Seat sowie an der Strassen- und Garteneinrichtung entstand Sachschaden.

Die Polizei sucht die Lenkerin des Lieferwagens. Diese habe zwar kurz angehalten, sei aufgrund eines Termins jedoch weitergefahren. Personen, welche Angaben zum Lieferwagen oder der Lenkerin machen können, werden gebeten, sich bei der Mobilen Polizei in Schafisheim (Tel. 062 886 88 88) zu melden.

