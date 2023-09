Dintikon Neuer Deckbelag: Die Bünztalstrasse ist für den Verkehr gesperrt Während einer Woche wird der Deckbelag der Bünztalstrasse in Dintikon saniert. Für die Arbeiten in der Nacht muss der Verkehr an einem Wochenende umgeleitet werden.

Der Deckbelag sowie Teile der Tragschicht im Randbereich werden auf einer Länge von rund 650 Metern erneuert. Themenbild: Hansruedi Aeschbacher

Die Fahrbahn der Bünztalstrasse in Dintikon ist nach dem Kreisel Langelen in Richtung Lenzburg in einem schlechten Zustand und muss saniert werden, teilt das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt mit. Der Deckbelag sowie Teile der Tragschicht im Randbereich werden ab Montag, 25. September, auf einer Länge von rund 650 Metern erneuert. Bis am Freitag, 29. September, ist die Strasse normal befahrbar, es werden Vorleistungen für die provisorische Verkehrsführung ausgeführt.

Der Deckbelag wird dann voraussichtlich am Wochenende ersetzt. Folgende Sperrungen sind geplant: Freitag, 29. September, ab 20 Uhr bis Samstag, 30. September, um 8 Uhr; Samstag, 30. September, ab 19 Uhr bis Sonntag, 1. Oktober, um 11 Uhr.

«Die Arbeiten finden in der Nacht statt, um die Behinderungen auf der viel befahrenen Kantonsstrasse möglichst gering zu halten», wird der Projektleiter Siro Runco in einer Medienmitteilung zitiert. Während der nächtlichen Arbeiten wird die Strasse für jeglichen Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt via Parallelweg, der längs zur Bünztalstrasse verläuft. Der Verkehr wird an den beiden Knotenpunkten Langelen und Einmündung Bahnhofstrasse mit einem Verkehrsdienst geregelt. (az)