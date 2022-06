Dintikon Die Gemeinde will keine Planungsinstrumente für den Verkehr – doch das Problem besteht weiter Die Gemeindeversammlung zeigte, dass einige Dintikerinnen und Dintiker mit der Situation des Langsamverkehrs nicht zufrieden sind. Einen Kredit für einen Kommunalen Gesamtplan Verkehr lehnten sie jedoch ab.

In Dintikon gibt es zu wenig Zebrastreifen für die Schulkinder. Symbolbild: Keystone

Das Traktandum 4 mit einem Kredit von 50'000 Franken für die Erarbeitung eines Kommunalen Gesamtplans Verkehr (KGV) war an der diesjährigen Sommergmeind in Dintikon das einzige, bei welchem die Anwesenden über eine Ausgabe entschieden – oder in diesem Fall eben nicht. Die Dintikerinnen und Dintiker lehnten den Kredit mit 77 zu 27 Stimmen ab und folgten damit dem Antrag des Gemeinderates.

Doch auch der Plan B, welchen das Gremium vorschlug, fand in Dintikon keinen Anklang. Auch ein Kredit von 20'000 Franken für eine Analyse des Fussgänger- und Veloverkehrs wurde mit 50 Nein- zu 43-Ja Stimmen abgelehnt.

In der Diskussion zeigte sich, dass viele in der Gemeinde mit der Verkehrssituation unzufrieden sind. «Wir haben hier überproportional viele Schulkinder und trotzdem zu wenig Fussgängerstreifen», sagte ein Votant. Es sei wichtig, dass man auf die Kleinen achte. Ein weiterer Anwesender weibelte sogar dafür, dass man nicht nur den Kredit für den KGV bewilligen soll, sondern auch jenen für die Analyse des Fussgänger- und Veloverkehrs. Gemeindeammann André Meyer erklärte daraufhin, dass die Analyse des Fussgänger- und Veloverkehrs bereits als Teilstück im KVG enthalten sei und es deshalb keinen Sinn mache, beide Kredite zu bewilligen.

Ehemaliger Brunegger Gemeinderat unter den Votanten

Ein weiterer Votant setzte sich dafür ein, dass beide Kredite abgelehnt werden. «Es braucht keine Studie, welche dann in ein paar Jahren unbrauchbar ist. Zudem würde die Ausführung ein Vielfaches mehr kosten», war er sich sicher. Dem widersprach jedoch ein anderer Anwesender, der früher im Gemeinderat in Brunegg sass. «Wir haben in Brunegg einen KGV erstellt, diesen kann man vorzu verändern und aktualisieren. Wir hatten dadurch auch die Möglichkeit, den Schülerinnen und Schülern einen sichereren Schulweg anbieten zu können.»

Während der zahlreichen Voten zeigte sich, was das Resultat später bestätigen würde. Unter den Anwesenden sassen zahlreiche Gegner und Befürworter von Planungsinstrumenten. Viele Voten wurden durch Klatschen unterstützt und auch der Unmut unter den Anwesenden war herauszuhören. Ob es bei der Ablehnung zum KGV bleibt, ist derweil noch unklar; ein Dintiker erkundigte sich bereits an der Versammlung, was er tun müsste, um gegen den Entscheid ein Referendum zu erwirken.

So oder so wird die Verkehrssituation in der Gemeinde weiterhin ein Thema sein. Auf dem Terminplan steht unter anderem eine Informationsveranstaltung zur Sanierung der Bergstrasse am 29. Juni. Ein latent aktuelles Thema ist zudem der geplante Aus- und Umbau des Kreisels Langelen, der für 2027/28 geplant ist.