Dieser Mann hat für seine Besuche in Gefängnissen einen anderen Grund als man annehmen könnte

Das Lenzburger Gefängnis ist einzigartig. In der Mitte des Fünfsterns, wo alle Flügel zusammenkommen, ist es erstaunlich hell, luftig und laut. Nicht so, wie man es in einem Gefängnis erwartet. Aber wer kennt sich schon mit dem Innenleben von Gefängnissen aus. Peter Schulthess zum Beispiel.

Der Fotograf hat Gefängnisse zu seiner Spezialität gemacht. «Die Stimmung in Lenzburg unterscheidet sich total von anderen Strafanstalten in der Schweiz», sagt er, während er zügigen Schrittes im Herz des Fünfsterns um die Ecke biegt. Sein Ziel ist die Buchbinderei. Hier lässt er einen Schuber für sein neustes Werk herstellen.

In zwei Bildbänden mit dem Namen «Gefängnisse der Schweiz – Prisons en Suisse – Prisons in Switzerland» zeigt Schulthess mit seinen Fotos, wie es in und um die Schweizer Gefängnisse aussieht. Zusammen decken die Bände 40 Institutionen in der Deutschschweiz, Romandie und im Tessin ab, in denen drei Viertel aller Gefangenen einsitzen.

Nichts wird beschönigt oder inszeniert

Peter Schulthess betrat 2002 zum ersten Mal ein Gefängnis. Das Basler «Schällemätteli», das unterdessen abgebrochen wurde, war quasi die Schwester der JVA Lenzburg. Erbaut vom gleichen Architekten zur gleichen Zeit, hatte es einen vierflügeligen Grundriss. «Der visuelle Eindruck, die Gerüche, die Akustik; das hat mich von Anfang an fasziniert», sagt Schulthess.

Als er sich 2005 selbstständig machte, machte er sich zum Gefängnisfotografen der Schweiz. Braucht das Bundesamt für Justiz für sein Magazin «Prison-Info» ein Foto einer Küche, eines vergitterten Fensters oder einer pinken Zelle, hat Schulthess bestimmt eines. «Die Bilder sind erstaunlich hell», sagt JVA-Direktor Marcel Ruf, als er kurz einen Bildband durchblättert. Die rosarote Aussenwand eines welschen Gefängnisses sticht heraus.

Schulthess beschönigt und inszeniert nichts. Menschen sind auf seinen Bildern nur selten zu sehen. Und trotzdem bildet er ihren Alltag im Gefängnis detailgetreu ab. Manchmal sieht es aus, als ob ein Gefangener nur gerade kurz seinen Arbeitsplatz oder seine Zelle verlassen habe.