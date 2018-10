Mitten in der Vorweihnachtszeit mussten die Beinwiler letztes Jahr auf ihre Weihnachtsbeleuchtung verzichten. Kurzschlüsse an den Sternen löschten mehrmals die Beleuchtung in ganzen Strassenzügen aus. Die Sterne mussten demontiert werden. Zugunsten der Sicherheit traf der Gemeinderat diesen Entscheid.

Weihnachten scheint momentan noch sehr weit entfernt, doch in anderthalb Monaten ist bereits Dezember. Und dann wird in Beinwil am See wieder eine Weihnachtsbeleuchtung erstrahlen. «Die Sterne sind repariert», sagt Gemeindeammann Peter Lenzin. Die speziellen Sterne bestehen aus Lichtschläuchen mit warmem und kalten Licht. Vor fünf Jahren wurde die Beleuchtung vom damaligen Gemeinderat entworfen.

«Bei gewissen Sternen war der Zusammenschluss der beiden Schläuche defekt, weil Plastikteile brüchig wurden», sagt Lenzin. Es kam zu undichten Stellen, wo Feuchtigkeit eindrang. Einzelne Sterne gingen aus. Passierte das bei mehreren, kam es zu Kurzschlüssen, die Strassenlampen auslöschten. «Dieses Malheur möchte ich dieses Jahr nicht mehr», sagt Thomas Widmer, Leiter Werkdienste. Weil im letzten Dezember auf die Schnelle nicht eruiert werden konnte, welche Sterne defekt waren, wurde die ganze Beleuchtung vom Netz genommen.