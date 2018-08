Saint-Claude-de-Diray ist ein kleines Dorf mit 1800 Einwohnern und liegt 200 Kilometer südwestlich von Paris zwischen Orléans und Tours. Es gehört zum Weinanbaugebiet Cour-Cheverny, das aus der nur noch dort vorkommenden Rebsorte Romorantin Weisswein gewinnt. Saint-Claude-de-Diray und Meisterschwanden haben sich über eine europäische Organisation gefunden, die zwecks Völkerverständigung Gemeindepartnerschaften vermittelt.

«Meisterschwanden suchte 1988 eine interessierte Gemeinde im Elsass, weil das in der Nähe ist», erzählt Dölf Engeli aus den Zeiten des damaligen Gemeindeammanns Markus Remund. Es kam anders: Nach ein paar Monaten wurde Saint-Claude-de-Diray auf das Dorf im Seetal aufmerksam und hat es wenige Tage nach einer kurzen Anfrage besucht. «Überfallartig», schmunzelt Engeli. Der Einsatz hinterliess Eindruck am Hallwilersee und so entstand ein Jahr später eine «Jumelage», eine Gemeindepartnerschaft. Heute ist Dölf Engeli Präsident des Comité de Jumelage und fast jedes Jahr in Saint-Claude-de-Diray: «Überwältigend ist dort die Gastfreundschaft», erzählt er. Er übernachtet immer bei Alexandra Huret-Chalon, die seit letztem Jahr die Präsidentin des dortigen Comité de Jumelage ist. «Jedes Mal übernachtete ich im Elternzimmer.