Das hat es noch nie gegeben: Sowohl die Orts- als auch die Bezirks- und die Kantonalpräsidentin der Aargauer Landfrauen stammen alle aus dem gleichen Dorf – Beinwil am See. «Mit der Wahl von Vlora Zaugg zur Präsidentin der Landfrauen Bezirk Kulm vergangene Woche wurde die Gemeinde am Hallwilersee zu einer Landfrauen-Hochburg», sagt Kantonalpräsidentin Lotti Baumann und lacht.

Dass Beinwil am See mit Vlora Zaugg, Lotti Baumann und Barbara Eichenberger plötzlich so viele Präsidentinnen stellt, sei nicht beabsichtigt gewesen, sagt Baumann. «Es wurde mir erst bewusst, als mich jemand an der Versammlung in Beinwil am See darauf aufmerksam gemacht hatte.» So viele Chancen, dass drei Präsidentinnen aus einem Dorf kommen, habe es bisher aber nicht gegeben. Denn Baumann ist erst die sechste Kantonalpräsidentin in der 90-jährigen Geschichte der Aargauer Landfrauen.

Doch so ganz von ungefähr kommt diese besondere Konstellation aber nicht. Baumann und Zaugg sind Nachbarn, die Gespräche über den Gartenzaun hinweg handelten oft von den Landfrauen. «Es freut mich sehr, dass ich Vlora Zaugg schliesslich habe motivieren können, das Amt als Bezirkspräsidentin zu übernehmen», sagt Baumann. Sie hofft, dass auch in Beinwil am See anerkannt wird, wie engagiert die Frauen im Dorf sind. «Wir wollen zeigen, dass wir Landfrauen mehr können als nur Zöpfe und Kuchen backen», sagt Baumann.