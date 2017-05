Als Esat Balaj am Montagmorgen aufstand konnte er sich ein Lachen nicht verkneifen. Die Überwachungskameras auf der Gartenterasse der Shisha Lounge&Bar ODA in Lenzburg hatten in der Nacht drei unangekündigte Gäste aufgezeichnet.

In aller Gemütlichkeit spazierten die Unbekannten um 3.20 Uhr früh morgens ins Bild. «Sie setzten sich nieder, versuchten einen abgeschlossenen Kühlschrank zu öffnen und fanden im -Anderen ein paar Flaschen Orangensaft, die sie einsteckten», beschreibt Balaj die Szenerie. Schliesslich verliessen die drei Männer das Lokal friedlich, die geklauten Decken um den Hals gehüllt. Bar-Besitzer Balaj nahm den Vorfall mit Humor zur Kenntnis und verbreitete das Video auf Facebook als kleinen Gag: