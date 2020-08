Die Wildbienenflüsterin: Diese Meisterschwanderin ist begeistert von den kleinen Insekten

Die Liebe zwischen Sabine Wüst und den Wildbienen begann vor acht Jahren mit einer Situation, die viele als Problem sehen würden. «Jedes Mal, wenn wir die Schlafzimmerfenster geöffnet haben, bröckelte etwas raus», erzählt sie. Schnell merkte Wüst, dass Wildbienen versuchten, in den Dichtungen im Fensterrahmen ihre Nistplätze einzurichten. Anstatt die Tiere zu vertreiben suchte die 45-Jährige eine Lösung. «Ich sagte zu meinem Mann, dass es doch eine Möglichkeit geben müsse, den Wildbienen einen alternativen Nistplatz anzubieten», so Wüst.

Sie konsultierte das Internet und kaufte sich Fachliteratur. «Wenn ich Projekte starte, dann immer unter dem Motto: Ganz oder gar nicht», sagt sie lachend.

Kein weiches Holz für Nisthilfen

Wüst fing an, in Eigenregie Nisthilfen zu bauen, um den Wildbienen einen Unterschlupf zu bieten. Der Grösste steht noch heute vor ihrer Haustüre, bestückt mit Tausenden von Bambusröhrchen und Holzklötzen mit Bohrlöchern. «Das war mein Lehrblätz», erklärt sie. Sie habe während des monatelangen Baus an der Nisthilfe enorm viel gelernt; was tauge und was nicht.

Bambusröhrchen müssen hinten verschlossen sein und dürfen sich nicht spalten, an splitterigen Bohrlöchern können sich die Bienen zudem ihre Flügel verletzen. Auch zu weiches Holz oder solches, das von der Stirnseite her angebohrt wurde, sei für eine Nisthilfe nicht geeignet. Wüst bezog Eschenholz aus der Sägerei, liess es zu passenden Blöcken schneiden und bohrte Löcher rein. Dass die Nisthilfe, die mitten im Garten steht, funktioniert, beweisen die vielen geschlossenen Kammern, in denen Wildbienen ihre Brut hinterlassen haben.