Die Villa «Sonnenberg» wurde aus dem Dornröschenschlaf geweckt

Dieses Lenzburger Haus hat schon viel gesehen. 1770 fertig gebaut, war die Villa Sonnenberg das Wohnhaus eines Berner Landschreibers des Vogts. Seither hatte es diverse Besitzer, immer wieder neue Familien, vererbt wurde die Villa nie. In diese Tradition reiht sich die neuste Besitzerin, Christine von Arx, ein. Die ehemalige Leiterin des Museums Burghalde hat das Haus vor einem Jahr gekauft, «um es aus seinem Dornröschenschlaf zu wecken», wie sie sagte.

Kultur in den Räumen im Erdgeschoss

Die ersten Wecktöne sind nun erklungen. Von Arx hat ein Konzept für die zukünftige Nutzung der Villa Sonnenberg vorgelegt und auch schon Hand angelegt. Sie will das Haupthaus, das mit den zwei Nebengebäuden auf einem 2500 Meter grossen Areal steht, «umfassend sanieren und neu beleben». Für von Arx wird es der Arbeitsplatz sein, andere sollen jedoch länger oder kürzer hier leben können: «Mit dem Projekt ‹Artists in Resi­dence› ermöglicht die Villa Sonnenberg Kulturschaffenden einen mehrwöchigen Aufenthalt in Lenzburg», sagt von Arx.