«Das Interesse ist seit dem ersten Bezugstermin im Oktober 2015 konstant.» Besonders gefragt seien 2,5- und 3,5-Zimmer-Wohnungen. «Uns freut auch, dass der Mieter-Mix und die soziale Durchmischung stimmt. In jedem Haus leben ältere und jüngere Mieter.»

Was weiter auffällt: Viele Mieter stammen laut Fringer aus der Region und arbeiten in Zürich. Auch Zürcher zieht es in den neuen Lenzburger Stadtteil. Die Lage direkt am Bahnhof als Sprungbrett in die Limmatstadt scheint tatsächlich mitentscheidend für den Erfolg von «Im Lenz».

Viele Gewerberäume stehen leer

Weniger gut läuft es bei den Büro- und Gewerbeflächen. Hier ist etwa die Hälfte der Gesamtfläche von 20'000 Quadratmetern fertig gebaut. Die zweite Hälfte folgt im Sommer mit dem renovierten historischen Hero-Altbau an der Bahnlinie («Im Fokus») sowie Ende Jahr mit dem markanten Hochhaus «Im Puls».

Wer durch das Quartier schlendert, blickt teilweise in leere Gewerberäume. Es gibt Ausnahmen: Mit dem IT-Dienstleister Hint AG, dem Haushaltgerätehersteller Bauknecht AG und dem Rehacenter Lenzburg haben sich drei grosse Ankermieter niedergelassen. Da und dort werden Räume eingerichtet.

Zudem eröffnet bald das Sozial-Unternehmen Trinamo AG in den Shedhallen des früheren Hero-Gebäudes das Restaurant Barracuda mit bis zu 200 Plätzen und 6 Hotelzimmern. Trotzdem bleibt der Eindruck: Das Interesse an Gewerbeflächen, die teilweise seit Oktober 2015 bezugsbereit sind, ist verhalten.

Erste Boutique eröffnet

Haben die Skeptiker in diesem Punkt recht behalten? Wurden in einem gesättigten Markt zu viele Gewerberäume geplant? «Ohne Nutzer oder Mietverträge Flächen zu bauen, ist ein erhöhtes Risiko im Büromarkt», sagt Isabella Fringer von der Realit Treuhand AG, die den grössten Teil der Gewerbeflächen im Quartier vermittelt. «Gemessen an der Wirtschaftssituation können wir uns nicht beklagen.»

Die Vermietung von Gewerbeflächen brauche mehr Zeit als bei Wohnungen. Zudem sei das Quartier noch nicht fertig und blühe jetzt durch die vielen neuen Mieter langsam auf. «Wir haben viele Anfragen für Gewerberäume. Interessierte lassen sich jedoch Zeit, um die Entwicklung im Quartier zu beobachten, sich in die Umgebung einzufühlen oder um Mitbewerberobjekte detaillierter zu prüfen», so Fringer.

Den Schritt ins neue Quartier gewagt hat Felicia Fracassi. Sie hat ihren Hutladen von der Lenzburger Altstadt ins «Im Lenz» gezügelt und damit als Erste eine Boutique eröffnet (die az berichtete). Die Miete pro Quadratmeter ist hier tiefer als in der Altstadt. «Wenn alle Blöcke bezogen sind, laufen hier in der Stosszeit Hunderte Leute direkt vor dem Schaufenster durch», sagt Felicia Fracassi.

Davon ist heute noch wenig zu spüren. Oft sind im öffentlichen Raum des Quartiers mehr Bauarbeiter als Mieter zu sehen. Ausgestorben wirkt vor allem der Markus-Roth-Platz mit dem speziellen Brunnen. Etwas Farbe in die Szenerie bringen einzig ein Äffchen und eine Mickey-Mouse-Figur an einem Balkongeländer, die Nachwuchs verkünden. Der Frühling ist noch nicht eingekehrt «Im Lenz».