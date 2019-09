Die Suche nach Arbeit führte bis 1970 über eine halbe Million Italiener in die Schweiz. Sie packten ihre Habe in einen Koffer und fuhren mit dem Zug durch den von ihren Landsleuten gebauten Gotthardtunnel in den unbekannten Norden. Für einige endete die Fahrt in Lenzburg. Hier gab es Arbeit in den Fabriken und Werkstätten.

Am Wochenende finden in Lenzburg von Freitag bis Sonntag die ersten Kulturtage statt, die dem Nachbarland Italien gewidmet sind. Das umfangreiche Programm zeigt Italien von verschiedensten Seiten. Wem bei Italien als erstes das Essen in den Sinn kommt, muss sich nicht schämen. Ein Cervelat und eine Salami zieren das Cover der Broschüre.

Ein Symbol für die Begegnung. Gleich mehrere Programmpunkte widmen sich der italienischen Küche, zum Beispiel ein wurstiger Workshop für Fleischesser und Veganer. Ein anderer Programmpunkt heisst einfach «Pasta». Tanz, Bilder, Musik und Spiele stehen ebenfalls auf dem Programm, am Samstagabend spielt eine Band aus Italien.

Austragungsort der Kulturtage, die von der Kulturkommission und verschiedenen Vereinen organisiert werden, ist das Zeughausareal. «Wir wollten ein neues Quartier bespielen», sagt Beatrice Burgherr, Präsidentin der Lenzburger Kulturkommission. Nach dem Wegzug des Stapferhauses bot sich das Zeughausareal an.

Eigentlich wollten sie gar nicht bleiben

Am Samstagnachmittag gibt es Worte von Italienern, Secondas und Schweizern zum Thema Italien-Schweiz. Eine Rednerin ist die Aarauer Soziologin Silvia Dell’Aquila (43). Ihre Eltern sind ein klassisches Beispiel für die Migration aus Italien in die Schweiz. In den 60er-Jahren kamen sie aus Sizilien nach Lenzburg und arbeiteten in Betrieben in der Region, die heute noch existieren oder bekannt sind.