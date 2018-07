Am Freitagmorgen ist das in Blau - Weiss getauchte Lenzburg ganz traditionell in den Festtag gestartet: Mit den Feiern in der blumen- und flaggengeschmückten Altstadt und in der Stadtkirche. Anschliessend folgte der Umzug der Schuljugend, begleitet von fröhlicher Marschmusik und kräftigen Trommelwirbeln der Tambouren – so will es der Brauch.