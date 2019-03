Die Postfiliale in Seengen schliesst Ende März ihre Tore, eine bediente Postagentur im Volg übernimmt. Ein Vorteil sind die längeren Öffnungszeiten. «Die Dienstleistungen der Post stehen doppelt so lange zur Verfügung wie bisher», heisst es in einer Medienmitteilung. Mit der Päckli-Station («My Post 24») können die Seenger zudem ihre Pakete auch mitten in der Nacht aufgeben und abholen. Die Leistungen werden aber grundsätzlich eingeschränkt: Ein Post-Konto kann man nicht mehr eröffnen und Einzahlungen gehen nur noch mit Karte – aus Sicherheitsgründen. Der Entscheid der Post, nur sechs Jahre nach dem Umbau ihre Filiale in Seengen wieder zu schliessen, ist auf die schlechten Umsatzzahlen zurückzuführen. Die drei Mitarbeitenden, die sich 170 Stellenprozente teilen, arbeiten ab April in anderen Filialen in der Region. In die Räume im Erdgeschoss des «Seeblicks» zieht ein Architekturbüro ein. (sga)