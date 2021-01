«Die Patientin sah aus wie neu»: SRF-«DOK» Hauptprotagonistin wird in Lenzburg operiert

Sie ist 70 Jahre alt, heisst Maria Müller, fühlt sich jünger, als sie glaubte, auszusehen. Sie ist in den letzten Jahren fast nur noch mit einem Halstuch herumgelaufen, hat sich an dem gestört, was man umgangssprachlich «Truthahnhals» nennt. Dann sah sie in der Sendung «LifeStyle» (wird unter anderem von Tele M1 ausgestrahlt), wie bei einer Frau dieser Makel chirurgisch entfernt worden ist. Und schliesslich hatte sie den Mut, sich selbst operieren zu lassen – vor der ganzen Fernsehnation.