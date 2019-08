Am Donnerstagabend kam es zu einer Havarie auf dem Hallwilersee: Wie eine AZ-Leserin meldet, mussten Passagiere wegen eines Defekts bei einem Schiff der Schiffahrtsgesellschaft Hallwilersee evakuiert werden.

Ueli Haller, Präsident der Schiffahrtsgesellschaft, bestätigt auf Nachfrage der AZ: "Wir hatten bei der MS Delphin auf offener See ein Problem mit der Steuerung ." Passiert sei es zwischen Beinwil am See und der "Seerose" in Meisterschwanden. "Da wir den Kurs einhalten müssen, wurde sofort ein anderes Schiff aufgeboten, um möglichst wenig Zeit zu verlieren. Nach Eintreffen der MS Brestenberg konnten die 14 Passagiere ohne Probleme umgeladen werden. Anschliessend wurde die Kursfahrt fortgesetzt. Die Schiffahrtsgesellschaft Hallwilersee verfügt für solche Situationen über ein Notfall-Konzept, sodass sich unsere Passagiere immer sicher fühlen können."

Die defekte MS Delphin konnte selbstständig zum Hafen zurückkehren. Das Schiff war am Freitag aber noch nicht wieder einsatzfähig. Ueli Haller: "Wir sind im Moment mit den Technikern daran, das Problem zu lösen. Da es auf dem Schiff viel Elektronik gibt, muss das ganze System überprüft werden. Wir sind aber fast sicher, dass es sich um einen elektrischen Defekt handelt." Die MS Delphin werde sicher am Samstag wieder im Einsatz stehen, sagt Haller.

Solche Zwischenfälle kommen laut dem Schiffahrtsgesellschafts-Präsidenten "fast nie" vor. "Unser Instandhaltungsprogramm, wie auch der Service der Schiffe, ist auf einem hohen Niveau. Aber ein Restrisiko besteht immer."