Die Adventszeit ist in vollem Gange, Marktstände mit Glühwein und Lichterketten überall lassen keinen Zweifel aufkommen, dass bald Weihnachten ist. Doch in Fahrwangen und Meisterschwanden sind bereits die Vorbereitungen für die nächsten wichtigen Feiertage im Gange: die Meitlitage. Denn auch Feste, die traditionell bedingt stets gleich ablaufen, bedürfen einer sorgfältigen Vorbereitung. Und so ist das Programm für die Meitlitage 2019 schon festgelegt.

«Den Auftakt besorgen wie jedes Jahr die Tambourinnen», teilt Corinne Amrein vom Meitlisonntagsvorstand Fahrwangen mit. Am Donnerstag, 10. Januar 2019, trommeln sie um 16.30 Uhr zuerst in Fahrwangen auf dem Bärenplatz und danach um 17.00 Uhr in Meisterschwanden auf dem Dorfplatz. Beides Mal gibt es einen Umtrunk. Doch bevor sich die Frauen, die wie immer in nostalgischen schwarzen Roben und Hütchen unterwegs sind, dem Spass – der Männerjagd – widmen können, muss das Geschäftliche – die Generalversammlungen – erledigt werden.

Danach sind die Männer in den Dörfern nicht mehr sicher. Sie werden von den Meitli eingefangen, im Grasbogen kräftig durchgeschüttelt und ins nächste Lokal getragen. In Meisterschwanden werden die Restaurants Löwen und Traube sowie die Café Bar Speuzli besucht, in Fahrwangen sind es das Restaurant da Luigi, der Multipizza und das Restaurant zum Grasbogen (im Foyer des Singsaals im Bezirksschulhaus).

Damenwahl bis zum Schluss

Am Samstagnachmittag, 12. Januar findet der Kinderball in der Mehrzweckhalle von Meisterschwanden statt, das Pendant in Fahrwangen findet einen Tag später statt. Am Samstag können die Meitli tagsüber ein bisschen verschnaufen, doch am Abend ab geht es mit einem fröhlichen Maskentreiben weiter. Diesmal in schönen Kostümen oder konsequent in der schwarzen Robe. In allen Lokalen wird zu Live-Musik getanzt, natürlich ist noch immer Damenwahl. Am Sonntagabend kommentieren die Frauen mit spitzer Zunge, was unter dem Jahr alles passiert ist. Mit dem Eierzopfverteilen und der Polonaise ist dann die Herrschaft der Frauen wieder vorbei.

Bilder der Meitlitage 2018: