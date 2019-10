Die «Lorelei» auf dem Trockenen — in Fahrwangen gastiert derzeit eine Meerjungfrau

«Der letzte Tango von Ebersecken». Zwei Kühe, die tanzen, während der Metzger für die Schlachtung bereitsteht. Sie ist eine der Skulpturen, die Fischer im Atelier im alten Pfarrhaus seit dem 18. Oktober ausstellt. An der Vernissage nahmen über 100 Personen teil. Bruno Fischer, der heute in Boniswil sesshaft ist, hat mehrfach seinen Wohn- und Arbeitskanton gewechselt. Heute ist er unter anderem auch in Aarau in der Glockengiesserei anzutreffen, wo er auch einen Teil seiner Skulpturen giesst. Die Ausstellung ist am Wochenende nochmals geöffnet. Freitag 17 bis 21 Uhr, Samstag/Sonntag 11 bis 18 Uhr. Sonntags mit offener Gesprächsrunde um 11 Uhr. (asu)