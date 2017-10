Die Überraschung kam hinzu. Am Greifenseelauf, vier Wochen zuvor, hatte ihn Tesfay noch klar hinter sich gelassen. «Ich staune, erhielt aber ebenso das Gefühl einer guten Herbstform bestätigt», sagte Dadi. Und er dachte auch an seinen Coach, der ihn in den letzten drei Jahren weitergebracht hat: Geronimo von Wartburg. Dieser hat am Berlin-Marathon die EM-Limite für die Schweiz unterboten und versteht es, sein Wissen an seinen Klubkollegen in der Leichtathletik-Vereinigung Winterthur weiterzugeben.

Tesfays Sonderaufgabe

Umgehen mit dem veränderten Kräfteverhältnis konnte der auf Platz 2 verwiesene Simon Tesfay. «Ich hatte mir für dieses Rennen eine Zusatzaufgabe gestellt», sagte der grossgewachsene Sieger des Greifenseelaufs 2016. Möglichst lange eine Kilometerschnitt von 3:03 Minuten laufen wollte er. Das glückte ansprechend, auch wenn ihm am Schluss die Kraft ausging.

Nicht zuletzt verspürte er die harten Trainingseinheiten der letzten Tage. Die besondere Vorgabe für den Hallwilerseelauf stellte er sich aus einem triftigen Grund: Am übernächsten Sonntag steht er am Frankfurt-Marathon als Tempomacher im Einsatz.

Bis Kilometer 25 soll er dann dieses anspruchsvolle 3:03-Tempo halten. «Noch einige gezielte Trainingsreize setzen und dann kommt es gut», sagte der Routinier, der im Frühling und Sommer durch Achillessehnenbeschwerden zurückgeworfen worden war.

Eggenschwilers Premiere

Als schnellster Einheimischer bewältigte Michael Ott die Strecke. Platz 11 belegte der Zürcher aus Kilchberg mit seinen 1:11:07 – und zeigte sich befriedigt: «Ich konnte meinen Rhythmus durchziehen, obwohl die Strecke mit ihren Richtungswechseln und Naturwegen fordert.» Weitgehend hinter sich lassen konnte er seine Verunsicherung, welche ihn nach seinen «Seitensprüngen» zum Gigathlon und zum Ironman begleitet hatten.

Und auch die Frauensiegerin Petra Eggenschwiler (2016: 4. Platz) aus dem solothurnischen Langendorf konnte sich selber auf einer neuen Ebene überzeugen: «Bis jetzt profilierte ich mich primär in Bergläufen oder Duathlons, jetzt in einem Flachlauf.»

Sie zeigte sich stolz: «Ich wusste, dass ich etwas besser in Form bin, hätte aber dennoch nie mit diesem Sieg gerechnet.» Für die 29-Jährige gilt: «Je wärmer, desto besser.» Zeitlich vermochte sie sich wider der grossen Mehrheit zu steigern: vier Sekunden schneller als im Vorjahr.

Über die 10-Kilometer-Distanz setzten sich Natalia Gemperle (Hallwil) und Tolossa Chengere (Epalinges) durch. Insgesamt klassierten sich 7190 Teilnehmende. «Das drittbeste Ergebnis in der Geschichte des Hallwilerseelaufs ist Tatsache», freute sich das OK.