In Aarau findet das Night Shopping am 30. November statt. Die Geschäfte präsentieren ihre Angebote zwischen dem Eindunkeln und 22 Uhr in und vor den Läden. Der Weihnachtsmarkt, der dieses Jahr auf den oberen Graben ausgeweitet wird, dauert vom Freitag, 30. November bis zum Sonntag, 16. Dezember. Am Montag erfolgt jeweils der Wechsel der Anbieter.

Deshalb ruht an diesem Wochentag der Markt. Am Night-Shopping-Tag ist er von 15 bis 22 Uhr geöffnet, an den weiteren Tagen von 11 bis 19 Uhr (Gastro-Stände: 20 Uhr). Bei den Weihnachts-Sonntagsverkäufen (16. und 23. Dezember) haben die Läden von 11 bis 17 Uhr offen. Stadtführungen von aarau info im Adventslicht gibt es am 8. (17 Uhr) und am 16. Dezember (16.30 Uhr). Kerzenziehen in der Markthalle: 30. November bis 16. Dezember. (az)