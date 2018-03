Noch dauert es eine geraume Weile, bis wieder ein fröhlicher Kinderumzug durch die Dorfstrassen von Möriken und Wildegg zieht. Doch die Vorbereitungen für das Jugendfest, das im kommenden Jahr vom 28. bis zum 30. Juni stattfinden wird, sind bereits angelaufen.

Die Kreisschule Chestenberg ist seit dem Schuljahr 2017/18 in Betrieb. Es ist das erste Jugendfest, das Brunegg, Holderbank und Möriken-Wildegg gemeinsam durchführen werden. Doch die Bevölkerung der drei Gemeinden wird von der Jugendfestkommission bereits jetzt zur aktiven Beteiligung an den Festvorbereitungen aufgerufen.

Die Jugendfestkommission stellt sich nämlich vor, dass das Motto des ersten gemeinsamen Jugendfestes aus den Reihen der Menschen kommen soll, die in den «Chestenberg»-Gemeinden daheim sind.

«Wir feiern ja ein Fest für die Jugend und für die drei Dörfer. Da haben wir uns gedacht, es ist nur richtig, wenn auch einmal die Bevölkerung mitentscheiden kann, mit welchem Motto sie dieses Fest gerne begehen möchte», erklärt Roland Lustenberger, Präsident des Organisationskomitees, die geplante Aktion.

Motto als roter Faden

Um die Motto-Vorschläge zu sammeln, werden im Anschluss an die Ostertage vom 3. bis 13. April an insgesamt elf Standorten Sammelurnen aufgestellt.

Und zwar an folgenden Orten im Gebiet der Kreisschule Chestenberg: Bäckerei Lehmann und Schule in Brunegg; Gemeindekanzlei und Schule in Holderbank; Volg, Bibliothek, Schulhaus und Gemeindekanzlei in Möriken; Papeterie Pauli, Schulhaus und Apotheke in Wildegg.

Aus den eingereichten Vorschlägen für einen Jugendfest-Slogan wird das Organisationskomitee im Anschluss eine Vorauswahl zusammenstellen. Diese Ideen werden an den Sommergemeindeversammlungen der drei beteiligten Dörfer sowie an der Kreisschule Chestenberg präsentiert.

Anschliessend wird das Motto festgelegt. «Das Jugendfestmotto wird uns den roten Faden für alle drei Festtage vorgeben», sagt Roland Lustenberger. Die Kreisschule Chestenberg wird ein Sujet zum Slogan kreieren und auch die Morgenfeier der Schule am Jugendfestsamstag wird das Motto als erste Inspirationsquelle nutzen.

Kantonaler Jugendmusiktag

Für das erste gemeinsame Jugendfest hat man sich bereits etwas Spezielles einfallen lassen. Am Sonntag, 30. Juni, 2019, findet in Möriken-Wildegg der kantonale Jugendmusiktag statt. Er wird von der Musikgesellschaft Möriken-Wildegg organisiert.

Das sei für das Fest eine aussergewöhnliche Bereicherung, heisst es. Zum Jugendmusiktag werden viele Jugendspiele aus dem gesamten Kanton Aargau in Möriken-Wildegg erwartet. (MCH)