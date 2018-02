Der Regen konnte den Hexen, Cowboys und Feen an der Kinderfasnacht in Seengen nichts anhaben. Tapfer stellten sie sich zum Umzug auf, der von der Tambourgengruppe angeführt und von der Guggenmusik Sumpfguuger begleitet wurde. Die vom Elternkreis organisierte Kinderfasnacht ist sehr beliebt.

Tapfer warfen die Kinder Konfetti, verteilten Schleckereien an das Publikum am Strassenrand oder schwangen ihren Zauberstab. Durchsichtige Pelerinen und Regenschirme hielten die Kostüme trocken, die über dicken Pullovern und Hosen getragen wurden. Nach dem Umzug spielten die Sumpfguuger noch ein Ständchen, danach feierten die Kinder in der Mehrzweckhalle weiter und tanzten sich zur Livemusik von Win Stöckli wieder warm.